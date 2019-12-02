Пентагон: Нам важно понять, какой будет война в 2030 или в 2045 годах

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Пентагон продолжает предпринимать меры по объединению в единую сеть современных вооружений, спутников, транспорта и командных пунктов. По мнению американского эксперта в области высоких технологий Патрика Такера, такие действия военного ведомства США связаны с желанием быть готовыми к "сетецентрическим войнам".

Такер отмечает, что усилия Пентагона направлены на "объединение буквально всего, что хоть как-то может быть использовано в военных целях". На первом этапе работы ведутся по развитию способности обмениваться данными между разнопрофильными кластерами сети с отработкой вариантов защиты данных на новых принципах.

По этому поводу высказываются и американские генералы. Так, в США подготовлен программный доклад к конференции Defense One Outlook. Некоторые его тезисы озвучил бригадный генерал Дэвид Кумаширо. Он отметил, что в армии США "идёт борьба за функциональную совместимость различных систем".

Из доклада:

Нам очень важно понять, что собой будет представлять война в 2030 или в 2045 годах. Нам нужно знать, как нам предстоит сражаться в таких противостояниях через 10 лет или через четверть века.

Вице-президент C4ISR Дж. Хаммонд при этом отметил, что компания работает в своего рода обратном направлении: составляет картину вероятного конфликта, например, 10-20-летнего будущего, а затем пытается создавать механизмы противодействия ему на основании имеющихся и перспективных наработок. То есть, речь идёт о работе информационной системы, по сути, по предотвращению войны кого-либо против США. В более упрощённом варианте в США пытаются создать мощнейшую военную сеть, которая бы доминировала в мире.

В качестве примера приводится работа по созданию сетецентрической схемы в ВВС США. Проект носит название "Миссури". Начинался он со связки истребителей пятого поколения F-22 и F-35. В 2015 году проект расширился за счёт дополнительного проекта "Игуана", когда увеличили диапазон каналов связи самолётов-разведчиков и спутников. Теперь к сетевому проекту подключается беспилотник "Валькирия", который проходит необходимые испытания. На следующем этапе - подключение к проекту военных транспортников, морской и наземной военной техники.

Цель: внедрить искусственный интеллект, способный анализировать вызовы и принимать решение о том, какие силы и где задействовать для предотвращения или погашения конфликта в американских интересах.