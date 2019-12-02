Rheinmetall разрабатывает 155-мм дальнобойное артиллерийское орудие с длиной ствола 60 калибров

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в материале Nicholas Fiorenza "Rheinmetall develops new long-range howitzer", германская группа Rheinmetall планирует разработать 155-мм дальнобойное артиллерийское орудие с длиной ствола 60 калибров (сейчас наиболее дальнобойные серийно выпускаемые 155-мм гаубицы имеют длину ствола в 52 калибра). В частности, Rheinmetall изучает возможность использования такой артиллерийской системы в самоходной гаубице на колесном шасси в рамках перспективной программы германского Бундесвера Zukünftiges Indirektes Feuer.

Изготовленная германской группой Rheinmetall 155-мм/52 качающаяся часть немецкой самоходной гаубицы PzH 2000 на полигонной лафетной установке, использовавшаяся в демонстрационных стрельбах 06.11.2019 на южноафриканском испытательном полигоне Алькантпан (с) Rheinmetall

Согласно заявлению Rheinmetall, создание новой артсистемы планируется в тесном сотрудничестве с немецкими оборонными закупочными структурами. Новая дальнобойная 155-мм гаубица должна иметь длину ствола 60 калибров и увеличенный объем зарядной камеры, но при этом должна обладать возможностью использовать как перспективные боеприпасы, так и существующие 155-мм боеприпасы, соответствующие стандартам меморандума НАТО Joint Ballistics Memorandum of Understanding (JBMoU). При этом перспективные боеприпасы также должны иметь возможность применения из существующих 155-мм орудий, соответствующих JBMoU.

Требования немецких закупочных органов предусматривают эффективную максимальную дальность стрельбы для нового орудия в 75 км, при этом Rheinmetall сообщил, что планирует заложить в новое орудие параметр максимальной дальности стрельбы в 83 км, чтобы иметь 10% запас сокращения дальности в случае применения корректируемых снарядов.

Напомним, что 6 ноября 2019 года во время демонстрационных артиллерийских стрельб на большую дальность на испытательном полигоне Алькантпан (Alkantpan) в Северо-Капской провинции ЮАР, компания Rheinmetall Denel Munition (RDM, совместное предприятие германской группы Rheinmetall и южноафриканской группы Denel) продемонстрировала рекордные характеристики дальности стрельбы современной наземной артиллерии на Западе, используя дальнобойные 155-мм артиллерийские снаряды новых типов. В частности, при стрельбе новым комбинированным активно-реактивным снарядом c донным газогнератором RDM M9703 V-LAP (не соответствующим стандартам JBMoU) из южноафриканской 155-мм/52 самоходной гаубицы G6 52-25 с максимальным зарядом M64 Zone 6 (шесть зарядов) была достигнута рекордная дальность 76280 метров.