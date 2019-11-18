Новые рекорды дальнобойности наземной артиллерии

Как сообщил южноафриканский ресурс Defence Web , 6 ноября 2019 года во время демонстрационных артиллерийских стрельб на большую дальность на испытательном полигоне Алькантпан (Alkantpan) в Северо-Капской провинции ЮАР, компания Rheinmetall Denel Munition (RDM, совместное предприятие германской группы Rheinmetall и южноафриканской группы Denel) и ее дочерние фирмы продемонстрировали рекордные характеристики дальности стрельбы современной наземной артиллерии, используя дальнобойные 155-мм артиллерийские снаряды новых типов.

155-мм артиллерийские системы, использовавшиеся в демонстрационных стрельбах 06.11.2019 на южноафриканском испытательном полигоне Алькантпан На первом плане 155-мм/52 качающаяся часть немецкой самоходной гаубицы PzH 2000 на полигонной лафетной установке. За ней видны 155-мм/39 качающаяся часть на лафете южноафриканской буксируемой гаубицы Denel G5; и южноафриканская 155-мм/52 колесная самоходная гаубица Denel G6 (с) www.defenceweb.co.za

В демонстрационных стрельбах на полигоне Алькантпан, на которых присутствовало большон количество представителей оборонной промышленности и потенциальных заказчиков из разных стран, использовались 155-мм/39 качающаяся часть стандарта НАТО JBMoU (так называемый калибр 39-18 - длина 155-мм ствола 39 калибров, объем зарядной каморы 18 литров), установленный на лафете южноафриканской буксируемой гаубицы Denel G5; а также 155-мм/52 качающаяся часть немецкой самоходной гаубицы PzH 2000 (так называемого калибра 52-23, с объемом зарядной каморы 23 литра), производства Rheinmetall Waffe Munition (RWM), установленная на полигонной лафетной установке, и южноафриканская 155-мм/52 колесная самоходная гаубица Denel G6 (так называемого калибра 52-25, с объемом зарядной каморы 25 литров). Также к стрельбам привлекалась 120-мм минометная система MWS120 Ragnarok (установка для размещения на бронированных машинах) производства Rheinmetall Norway.

При стрельбах использовались новые типы зарядов 18 и 23-литрового стандарта для 155-мм гаубиц, разработки компании Nitrochemie (совместное предприятие Rheinmetall и швейцарской группы RUAG), а также новые типы 155-мм артиллерийских снарядов разработки RDM и RWM.

Испытательный полигон Алькантпан оборудован развитой системой телеметрии, которая в сочетании с радиолокационными станциями слежения позволяет проводить точные измерения расстояний, достигаемых снарядами.

В ходе стрельб 6 ноября на полигоне Алькантпан были зафиксированы рекордные показатели дальности стрельбы для 155-мм артиллерийских систем различных типов.

В частности, из ствола 155-мм/39 калибра был произведен выстрел осколочно-фугасным cнарядом RWM DM121 BT (Boat Tail - c зауженной донной частью) с полным зарядом Nitrochemie типа 39-18 и достинута дальность 29171 метров. Следует отметить, что ранее такая дальность достигалась снарядом DM121 BT только при стрельбе из 155-мм/52 САУ PzH 2000 калибра 52-23.

В свою очередь, при стрельбе 6 ноября в Алькантпан из 155-мм/52 качающейся части САУ PzH 2000 данными снарядами DM121 BT с полным зарядом Nitrochemie 52-23 калибра была достигнута дальность 35882 метра.

Из той же системы с тем же зарядом был произведен выстрел известным снарядом с донным газогенератором Assegai M0121 IHE BB (Base Bleed) производства RDM.и достигнута дальность 47374 метра с помощью снаряда

НАибольшие результаты по дальности были достигнуты с применением дальнобойного активно-реактивного артиллерийского снаряда c донным газогнератором RDM М2005 (M2005A1) Velocity Enhanced Artillery Projectile (V-LAP), заявляемого как самый дальнобойный серийно производимый снаряд в мире. При выстреле из 155-мм/39 ствола на лафете G5 с полным зарядом Nitrochemie типа 39-18 данным снарядом 6 ноября была достигнута дальность 53917 метров.

С этого момента демонстрация проходила со стрельбой за пределы границ испытательного полигона Алькантпан на поля соседних ферм, после получения соответствующих разрешений (при этом использовались только выстрелы с инертным снаряжением). ВЫпущенный из ствола 155-мм/52 качающейся части САУ PzH 2000 с ипользованием полного заряда Nitrochemie калибра 52-23, снаряд Assegai M2005 V-LAP пролетел 66943 метра.

В заключительной демонстрации использовалась самоходная гаубица G6 52-25, которая стреляла новым снарядом RDM M9703 V-LAP (дальнейшее развитие Assegai с той же схемой) с максимальным зарядом M64 Zone 6 (шесть зарядов), достигнув рекордной дальности 76280 метров. Сообщается, что новые заряды калибра 52-25 для системы G6 находятся в разработке Nitrochemie и будут испытаны в 2020 году.

Глава отдела разработок RDM Род Кейзер выразил большое удовлетворение по поводу дистанций стрельбы, достигнутых в течение демонстрации 6 ноября на полигоне Алькантпан, и заявил, что считает, что если бы встречные и боковые ветра на разных высотах были не так сильны в этот день, то снаряд M9703 V-LAP мог бы достичь дальности в диапазоне 80 км.