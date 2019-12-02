Для нужд ВВС США китайскую продукцию годами поставляли под видом американской

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В США разгорелся очередной скандал, связанный с происхождением номенклатурных групп продукции военного назначения. Речь идёт о деятельности некоторых американских компаний, которые продолжают поставки для нужд Пентагона продукции из Китая.

Когда президентское кресло в США занял Дональд Трамп, он заявил, что на продукции военного или двойного назначения в американской армии не должно быть товаров с маркировкой "Made in China". Однако ситуация, как стало известно, не поменялась.

Американские подрядчики, "оседлав" волну местного варианта программы импортозамещения, пошли следующим путём: приобретая товары в Китае, завозили их в США, меняли упаковку и товарные накладные, тем самым пытаясь превратить товар в "американский". Во многом это удавалось ранее и удаётся сегодня. После смены маркировки товара он попал в армию США под видом созданного американскими производителями.

Делом заинтересовались в ФБР. На сегодняшний день в таких махинациях подозревается руководство компании Aventura Technologies. Ежегодно прибыль компании только на смене китайской упаковки на американскую составляла около 10 млн долларов. Компания зарегистрирована в Нью-Йорке, её владельцем де-юре является женщина, которая, как выяснили в ФБР, добилась государственной поддержки по программе "Женщина-предприниматель".

Одно из направлений деятельности компании: закупка камер высокой чёткости для нужд ВВС США. Это оборудование устанавливалось в качестве систем видеонаблюдения в авиационных ангарах, ремонтных и производственных цехах, на складах боеприпасов, а также в офисных зданиях Пентагона. Разрешение камер видеонаблюдения таково, что позволяет с расстояния десятков метров видеть текст документа, небольшие детали военной техники при её производстве и ремонте. Камеры с "американской" маркировкой оказались сделанными в Китае и в различных версиях эксплуатировались с 2010 года.

Обращает на себя внимание то, как американские военные обнаружили факт аферы. Одна из камер стала давать сбои и её решили починить своими руками. Когда сняли крышку, то на её обратной стороне увидели китайские иероглифы.

Теперь ФБР проверяет, не утекали ли посредством этих камер и их возможней сетевого использования, материалы о деятельности военных структур США в Пекин. В американских СМИ отмечают, что если камеры имели "шпионскую начинку", то китайские спецслужбы могли буквально читать техническую документацию, лежавшую на столах американских конструкторских и ремонтных бюро.