Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Макрон готов пойти навстречу России в вопросе ядерных ракет

Президент Франции демонстрирует готовность отозваться на российский план по введению моратория на размещение ядерных ракет средней дальности. Об этом говорится в письме Макрона Путину, которое имеется в распоряжении FAZ. При этом французский президент вновь обескуражил своих партнеров по НАТО.

Президент Франции демонстрирует готовность отозваться на российский план по введению моратория на размещение ядерных ракет средней дальности. Об этом говорится в письме Макрона Путину, которое имеется в распоряжении FAZ. При этом французский президент вновь обескуражил своих партнеров по НАТО

Французский президент в важном вопросе ядерной безопасности Европы снова предлагает отказаться от нынешнего курса НАТО и проанализировать предложение России по введению моратория на размещение ядерных ракет средней дальности. Об этом Эммануэль Макрон написал в письме российскому президенту Владимиру Путину. После нашумевших высказываний о "смерти мозга" Макрон, который в этот четверг примет в Елисейском дворце генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, уже во второй раз за короткое время поставил под сомнение единство в рядах Североатлантического альянса.

Из письма Макрона, написанного, по информации дипломатических источников в Брюсселе, 23 октября, следует, что предложение Кремля вполне заслуживает того, чтобы "подробно рассмотреть его". С этой целью президент предлагает созвать дву- и многосторонние дискуссии с участием всех государств, которым есть что сказать по поводу предложенного русскими моратория. При этом французский президент особо подчеркнул, что должны быть приняты "убедительные и надежные обоюдные меры по проверке (российской инициативы)".

До сих пор члены НАТО отвергали предложение Москвы. Столтенберг в очередной раз назвал мораторий "неубедительным". По его словам, Москва предлагает ввести его в отношении систем, которые уже размещены на протяжении нескольких лет. Все 29 стран НАТО исходят из того, что Россия имеет в своем распоряжении ракетные системы средней дальности наземного базирования 9М729 и тем самым нарушает Договор о РСМД. По этому соглашению, запрещены разработка и испытания, а также владение баллистическими крылатыми ракетами и ракетами с дальностью полета от 500 до 5500 километров.

По оценке западных экспертов, российские ракеты 9М729, способные нести ядерные боеголовки, могут поражать цели на расстоянии до 2200 километров. Российская сторона, однако, отвергает эти обвинения, утверждая, что максимальная дальность полета ракет составляет 500 километров.

США в начале февраля этого года объявили о выходе из Договора о РСМД. Франция и Германия выразили сожаление, что главный договор о сокращении вооружений в Европе в августе прекратил существовать. Для Макрона это стало поводом заявить об опасности ядерной гонки вооружений для Европы. В середине августа он впервые открыто высказался за интеграцию России в европейскую архитектуру безопасности.

В своей книге "Революция" (Révolution), посвященной предвыборной борьбе, он еще в ноябре 2016 года писал, что выступает за выработку "самостоятельной европейской политики" по отношению к России, не зависящей от Вашингтона. "Мы должны заново обосновать свое отношение к России", - писал он. После распада Договора о РСМД Макрон решил, что настала пора проявлять политическую инициативу. Он пригласил Путина в свою летнюю резиденцию в Брегансоне на Лазурном берегу и высказался "за Европу от Лиссабона до Владивостока". О нарушении Россией Договора о РСМД он предпочел умолчать.

В разговоре с нашим изданием и другими журналистами Макрон пояснил, что над Европой нависла угроза гонки вооружений. Поэтому, по его словам, важно определить новые договорные рамки и включить в эту схему Россию. Европе пора взять инициативу в свои руки, если она не хочет превратиться в арену противостояния других держав. "Нам нужно привязать Россию к Европе, потому что исторически и географически она - европейская держава. И чем чаще мы будем подчеркивать это, тем более европейской она станет", - сказал Макрон. С тех пор он активно выступает за углубление диалога с Москвой.

Напряженность на восточном фланге НАТО

Это сближение, которое 9 декабря в Париже выльется в очередной саммит с участием канцлера Ангелы Меркель, посвященный конфликту на Украине, не нравится многим членам ЕС на восточном фланге НАТО. Макрон назначил своим представителем по отношениям с Россией опытного дипломата Пьера Вимона (Pierre Vimont). Его задача - успокоить партнеров по ЕС.

В ходе продолжительного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (Victor Orban) Макрон договорился с ним, что необходимо избавиться от "шаблонов мышления" времен холодной войны. По его словам, Обран должен в этом смысле повлиять на своих партнеров по Вышеградской группе, особенно на Польшу. Впрочем, венгерский премьер отказался от этой "миссии" в ходе выступления перед Советом венгерской диаспоры. По словам Орбана, он как премьер-министр Венгрии не считает своей задачей "пытаться сделать невозможное", то есть заставить поляков изменить мнение о России. "Я бы никому не советовал браться за эту работу, особенно премьер-министрам", - подчеркнул он.

Как известно из дипломатических источников, Путин обратился с предложением моратория ко всем странам НАТО. МИД Франции еще 26 сентября официально подтвердил, что собирается "проверить" это предложение. Трансатлантический альянс в свою очередь сообщил, что не будет отвечать на угрозу на восточном фланге НАТО размещением в Европе собственных ракет средней дальности, оснащенных ядерными боеголовками. При этом ни американцы, ни НАТО в целом не исключили, что могут нарастить свои обычные вооружения. США в настоящее время как раз испытывают крылатую ракету, предназначенную для выполнения соответствующих задач.

По словам экспертов, наряду с Россией ракетами средней дальности наземного базирования, не соответствующими условиям Договора о РСМД, в количестве двух тысяч единиц располагает также Китай. Впрочем, Пекин никогда не был участником соглашения, заключенного в последние годы холодной войны между Соединенными Штатами и СССР. Свое оружие этого типа Китай разработал уже позже. И это обстоятельство беспокоит не только Вашингтон, но и Москву. Поэтому Путин, судя по всему, обратился с инициативой моратория не только к Западу, но и к своему китайскому коллеге Си Цзиньпину. Впрочем, Пекин пока не подавал сигналов о готовности к самоограничению в области вооружений, тем более что и Россия, и Америка располагают намного большим количеством и межконтинентальных ракет, и ядерного оружия. И этот дисбаланс Пекин надеется частично компенсировать с помощью собственных ракет средней дальности.

Лоренц Хемиккер (Lorenz Hemicker), Михаэла Вигель (Michaela Wiegel)