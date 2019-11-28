Delfi (Литва): в Литве надеются, что Турция не заблокирует планы обороны Балтии

В преддверии саммита НАТО кипят страсти по поводу отказа Турции утвердить планы обороны альянса для стран Балтии и Польши. Анкара в последнее время часто демонстрирует свою принципиальную позицию. И в этот раз она дала понять, что вопросы национальной безопасности для нее на первом месте. Возможен ли компромисс?

После того, как СМИ сообщили, что Турция отказывается утвердить планы обороны НАТО для стран Балтии и Польши, министр иностранных дел Литвы выразил надежду, что необходимые решения будут приняты до саммита, который пройдёт на следующей неделе.

"Окончательного решения пока нет. Мы находимся в процессе согласования позиций и надеемся, что некоторые решения будут согласованы до саммита в Лондоне, который состоится в начале декабря", - сказал Линас Линкявичюс BNS во вторник вечером.

Новостное агентство Reuters сообщило во вторник, что Турция откажется поддержать планы обороны стран Балтии и Польши, если она не получит более сильную поддержку со стороны альянса в борьбе против курдских вооружённых формирования Высшего курдского совета (YPG) на севере Сирии. Линкявичюс отказался подробно комментировать военное планирование и позицию Турции, но признал, что Анкара хочет, чтобы документы НАТО отражали её взгляды на курдские организации.

"Я бы не хотел вдаваться в детали, потому что многие документы ещё на стадии согласования, да, есть разные интерпретации и интересы. Правда в том, что для Турции очень важно документировать отношения с некоторыми курдскими группировками, и это долгосрочный процесс, об этом говорят не только в данном случае", - сказал Линкявичюс.

"Было бы неправильно утверждать, что существуют определённые разногласия или блокировки. Процесс идёт полным ходом", - добавил он.

Лидеры НАТО встретятся в Лондоне 3-4 декабря. НАТО впервые утвердила планы обороны для стран Балтии в 2010 году, а после аннексии Крыма они были обновлены, но обсуждение деталей планов всё ещё продолжается.