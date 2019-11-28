НПО им.Лавочкина изготовило два разгонных блока "Фрегат-М" для пуска спутников OneWeb в 2020 году

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - НПО им. Лавочкина изготовило и доставило на космодром Байконур два разгонных блока "Фрегат-М" для запуска космических аппаратов OneWeb в 2020 году, сообщает предприятие.

"С территории Научно-производственного объединения имени С.А.Лавочкина 24 ноября 2019 года состоялась отправка 2-х контейнеров с разгонными блоками "Фрегат-М" разработки АО "НПО Лавочкина", - говорится в сообщении на сайте объединения в среду.

Отмечается, что 25 ноября блоки были доставлены авиарейсом в аэропорт "Крайний", обслуживающего космодром Байконур.

"В составе ракеты-носителя "Союз-2" разгонные блоки "Фрегат-М" обеспечат выведение на орбиту космических аппаратов британской спутниковой системы OneWeb. Первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур планируется в 2020 году", - говорится в сообщении.

В июне 2015 года госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра.