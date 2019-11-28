Видеозаписи докладов вторых "Огарковских чтений" доступны на канале Центра АСТ на Youtube

30 октября 2019 г. состоялась вторая конференция "Огарковские чтения", организатором которой выступил Центр АСТ. Представляем вашему вниманию доклад профессора израильской Школы управления, дипломатии и стратегии Лаудера Дмитрия Адамского "Влияние идей Маршала Огаркова на современную западную военную мысль".