Войти
bmpd.livejournal.com

Видеозаписи докладов вторых "Огарковских чтений" доступны на канале Центра АСТ на Youtube

236
0
0
Николай Васильевич Огарков (второй справа)
Николай Васильевич Огарков (второй справа).
Источник изображения: Владимир Родионов / РИА Новости

30 октября 2019 г. состоялась вторая конференция "Огарковские чтения", организатором которой выступил Центр АСТ. Представляем вашему вниманию доклад профессора израильской Школы управления, дипломатии и стратегии Лаудера Дмитрия Адамского "Влияние идей Маршала Огаркова на современную западную военную мысль".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Похожие новости
27.12.2017
Министерство обороны России начало закупку самолетов Diamond DA42Т в качестве учебных
18.12.2017
30 лет без "Першингов" и "Пионеров"
29.11.2012
"Гаарец": «Железный купол»: кто стоит за успехом этой системы?
26.11.2012
Франция занимает четвертое место в мире по экспорту оружия
06.12.2007
Израиль боится русского оружия
23.11.2007
Президент США намерен внести в Конгресс пакетное соглашение по поставке ВиВТ Саудовской Аравии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.