30 октября 2019 г. состоялась вторая конференция "Огарковские чтения", организатором которой выступил Центр АСТ. Представляем вашему вниманию доклад профессора израильской Школы управления, дипломатии и стратегии Лаудера Дмитрия Адамского "Влияние идей Маршала Огаркова на современную западную военную мысль".
Видеозаписи докладов вторых "Огарковских чтений" доступны на канале Центра АСТ на Youtube
Николай Васильевич Огарков (второй справа).
Источник изображения: Владимир Родионов / РИА Новости
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