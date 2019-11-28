Вооруженные Силы России завершили перевооружение с ракетных комплексов "Точка-У" на "Искандер-М"

Как сообщил 25 ноября 2019 года телеканал "Звезда", ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО) окончила перевооружение на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Ей передан бригадный комплект современного ракетного комплекса. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации Олег Салюков.

В апреле сообщалось, что 448-я ракетная бригада - это единственное соединение ЗВО, которое к тому времени оставалось оснащено комплексами "Точка-У".

Церемония передачи 448-й ракетной бригаде 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа бригадного комплекта оперативно-тактических ракетных комплексов 9К720 "Искандер-М" производства АО "Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения". Капустин Яр (Астраханская область), 22.11.2019 (с) Министерство обороны России

Комментарий bmpd. Таким образом, дислоцированная в Курске 448-й ракетная бригада 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа завершила перевооружение с оперативно-тактических ракетных комплексов 9К79-1 "Точка-У" на новые оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) 9К720 "Искандер-М". До последнего времени 448-я ракетная бригада оставалась последней из 13 ракетных бригад Вооруженных Сил России, оснащенной устаревшими ОТРК "Точка-У", и таким образом, перевооружение этой бригады знаменует окончательное снятие ОТРК "Точка-У" с вооружения линейных частей Вооруженных Сил России (хотя, вероятно, эксплуатация "Точки-У" еще некоторое время продлится частями 60-го учебного центра боевого применения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск России в Капустином Яру).

Остальные 12 ракетных бригад получили с 2010 по 2019 года бригадные комплекты ОТРК "Искандер-М" (девять бригад были перевооружены с ОТРК "Точка-У" и три бригады - 3-я, 12-я и 464-я - были дополнительно сформированы).

448-я ракетная бригада в Курске получила второй из двух дополнительных бригадных комплектов ОТРК 9К720 "Искандер-М" по контракту, заключенному в августе 2017 года Министерством обороны Российской Федерации с АО "Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения". Первый бригадный комплект ОТРК "Искандер-М" по данному контракту был ранее в начале 2019 года поставлен для укомплектования новосформированной 464-й ракетной бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа с дислокацией в Знаменске (Астраханская область, тот же полигон Капустин Яр).

Церемония передачи 448-й ракетной бригаде 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа бригадного комплекта оперативно-тактических ракетных комплексов 9К720 "Искандер-М" производства АО "Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения". Капустин Яр (Астраханская область), 22.11.2019 (с) Министерство обороны России

Церемония передачи 448-й ракетной бригаде 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа бригадного комплекта оперативно-тактических ракетных комплексов 9К720 "Искандер-М" производства АО "Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения". Капустин Яр (Астраханская область), 22.11.2019 (с) кадры из репортажа телеканала "Звезда" (via altyn73.livejournal.com )

Видео (с) телеканал "Звезда":