Войти
bmpd.livejournal.com

Вооруженные Силы России завершили перевооружение с ракетных комплексов "Точка-У" на "Искандер-М"

274
0
+1

Как сообщил 25 ноября 2019 года телеканал "Звезда", ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО) окончила перевооружение на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Ей передан бригадный комплект современного ракетного комплекса. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации Олег Салюков.

В апреле сообщалось, что 448-я ракетная бригада - это единственное соединение ЗВО, которое к тому времени оставалось оснащено комплексами "Точка-У".

Церемония передачи 448-й ракетной бригаде 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа бригадного комплекта оперативно-тактических ракетных комплексов 9К720 "Искандер-М" производства АО "Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения". Капустин Яр (Астраханская область), 22.11.2019 (с) Министерство обороны России

Комментарий bmpd. Таким образом, дислоцированная в Курске 448-й ракетная бригада 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа завершила перевооружение с оперативно-тактических ракетных комплексов 9К79-1 "Точка-У" на новые оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) 9К720 "Искандер-М". До последнего времени 448-я ракетная бригада оставалась последней из 13 ракетных бригад Вооруженных Сил России, оснащенной устаревшими ОТРК "Точка-У", и таким образом, перевооружение этой бригады знаменует окончательное снятие ОТРК "Точка-У" с вооружения линейных частей Вооруженных Сил России (хотя, вероятно, эксплуатация "Точки-У" еще некоторое время продлится частями 60-го учебного центра боевого применения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск России в Капустином Яру).

Остальные 12 ракетных бригад получили с 2010 по 2019 года бригадные комплекты ОТРК "Искандер-М" (девять бригад были перевооружены с ОТРК "Точка-У" и три бригады - 3-я, 12-я и 464-я - были дополнительно сформированы).

448-я ракетная бригада в Курске получила второй из двух дополнительных бригадных комплектов ОТРК 9К720 "Искандер-М" по контракту, заключенному в августе 2017 года Министерством обороны Российской Федерации с АО "Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения". Первый бригадный комплект ОТРК "Искандер-М" по данному контракту был ранее в начале 2019 года поставлен для укомплектования новосформированной 464-й ракетной бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа с дислокацией в Знаменске (Астраханская область, тот же полигон Капустин Яр).

Церемония передачи 448-й ракетной бригаде 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа бригадного комплекта оперативно-тактических ракетных комплексов 9К720 "Искандер-М" производства АО "Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения". Капустин Яр (Астраханская область), 22.11.2019 (с) Министерство обороны России

Церемония передачи 448-й ракетной бригаде 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа бригадного комплекта оперативно-тактических ракетных комплексов 9К720 "Искандер-М" производства АО "Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения". Капустин Яр (Астраханская область), 22.11.2019 (с) кадры из репортажа телеканала "Звезда" (via altyn73.livejournal.com )

Видео (с) телеканал "Звезда":

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Точка-У
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.11.2019
Российская армия на этой неделе завершит перевооружение ракетных бригад на "Искандеры"
18.04.2019
Перевооружение 20-й общевойсковой армии ЗВО с "Точек-У" на "Искандеры" осуществят до конца года - командующий
26.04.2017
КБМ: коломенское братство мастеров
05.08.2014
Цветы и плоды непобедимого
20.12.2007
"ИСКАНДЕР" ВСТУПИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПЛАНЫ ВАШИНГТОНА
31.05.2007
"Искандер" - щит, "Сатаненок" - меч. В России проведены испытания нового стратегического оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.