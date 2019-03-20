Оригинал взят у коллеги altyn73 в В Южном военном округе сформирована новая ракетная бригада.

Командующий войсками Южного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Дворников в статье "Южные рубежи России надёжно защищены" в газете "Красная Звезда" (Номер 29 от 18.03.2019 г.) среди прочего сообщил следующее: " Средства массовой информации неоднократно сообщали о масштабном строительстве на территории Ростовской области и других регионов ЮВО, развернувшемся в связи с возведением необходимой инфраструктуры для вновь сформированных частей и соединений. И эта большая работа продолжается. Так, практически завершено формирование мотострелкового полка и ремонтно-восстановительного подразделения в Ростовской области, полка морской пехоты и отдельного берегового ракетного дивизиона БРК "Бал" в Республике Дагестан, а также ракетной бригады в Астраханской области."

Решение о формировании ракетной бригады в Южном военном округе было озвучено 27 февраля 2019 г. на коллегии Министерства Обороны РФ.

Предположительно, речь идет о возрождении 464-й ракетной бригады . Бригада после вывода из Германии в 1991 г. дислоцировалась в г. Знаменск Астраханской области и была расформирована в 2009 г.

Новая бригада , после оснащения новыми ракетными комплексами "Калибр" "Искандер-М" , войдет в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии.

Cо стороны bmpd укажем, что, видимо, для формирования новой ракетной бригады в составе 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа был направлен второй из двух дополнительных бригадных комплектов оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) 9К720 "Искандер-М" по контракту, заключенному в августе 2017 года Министерством обороны Российской Федерации с АО "Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения". Ранее первый комплект по данному дополнительному контракту был использован для перевооружения дислоцированной в Курске 448-й ракетной бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. Таким образом, новая ракетная бригада в составе 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО стала тринадцатой по счету в Вооруженных Силах России, оснащенной ОТРК "Искандер-М".