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The Wall Street Journal (США): хороший год для Путина становится еще лучше

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Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Дружинин

Для Владимира Путина год был хорошим и становится только лучше, считает автор американского издания. Сейчас российский президент пожинает лавры, побеждая на нескольких фронтах: это и раздор в политической системе США, и дебаты Британии о Брексите, и НАТО, погрязшее в спорах о будущем альянса. Да и ближневосточные лидеры толпой устремились к нему для консультаций.

Для Владимира Путина год был хорошим и становится только лучше. Сейчас он пожинает лавры, побеждая на нескольких фронтах.

Должно быть, даже Путин удивлен тем, с каким успехом он достигает своей цели - посеять раздор в политической системе США. Сначала его агенты вмешались в выборы 2016 года. Теперь они могут расслабиться и наблюдать, как их попытки отвлечь подозрения от Москвы и переложить вину на Украину приносят плоды в виде ожесточенных дебатов в США, которые еще больше отдаляют силы сторонников и противников Трампа друг от друга.

Фиона Хилл (Fiona Hill), до недавнего времени главный эксперт по России в штате Совета национальной безопасности президента Трампа, в своих показаниях во время слушаний, проходивших в рамках процедуры импичмента в Палате представителей на прошлой неделе, коротко подытожила успехи русских на этом фронте: "Влияние успешной кампании, проведенной русскими 2016 году, сегодня по-прежнему очевидно. Наша страна разрывается на части. Истина ставится под сомнение. Дискредитируется наша высокопрофессиональная и экспертная карьерная дипломатическая служба".

Путин настолько уверен в своем успехе на этом фронте, что фактически публично злорадствует по этому поводу. "Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в Соединенных Штатах, теперь Украину обвиняют", - сказал он на экономическом форуме в Москве на прошлой неделе.

Новый президент Украины Владимир Зеленский в начале следующего месяца отправляется на свою первую встречу с Путиным (войска которого вторглись в его страну и "отрезали" ее часть), понимая, что из-за внутренних политических сражений в США поддержка Украины Америкой может быть и была приостановлена. Поэтому украинский лидер, уже не столь уверенный в поддержке Вашингтона в противостоянии его страны с Россией, вступает в переговоры с Путиным.

Но эти успехи на американском фронте - лишь начало списка тенденций, способствующих удаче Путина.

Точно так же разрывается и британская политическая система из-за дебатов о том, каковы были масштабы дезинформационной кампании, которую Россия предприняла в попытке убедить британских граждан проголосовать в 2016 году за выход из Европейского Союза.

Британский премьер-министр Борис Джонсон (Boris Johnson), сторонник Брексита, отказывается публиковать чувствительный доклад парламентского комитета по разведке о вмешательстве в Брексит, провоцируя межпартийные конфликты именно сейчас, когда Британия движется к новым всеобщим выборам.

Независимо от того, действительно ли Россия повлияла на результаты референдума по Брекситу, сейчас, спустя три года, реальность такова, что Британия, находится на пути к выходу из ЕС, видимо, самым тяжелым, самым разрушительным из возможных способов. То, что вредит экономическому и политическому единству Европы, идет на пользу России, поэтому Путин может записать эту непрекращающуюся чехарду с Брекситом себе в плюс в качестве большого достижения за 2019 год.

При этом наиболее значительные члены НАТО погрязли в спорах о функционировании и будущем альянса, существующего 70 лет и первоначально созданного для сдерживания экспансионистских действий Москвы.

Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron), озвучивая то, о чем другие лидеры НАТО говорят неохотно, раскритиковал Трампа за его решение вывести находящиеся в Сирии американские войска и предоставив Путину и авторитарному лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану (Recep Tayyip Erdogan) возможность повысить свою значимость в Сирии.

Более того, Макрон заявил, что НАТО сегодня испытывает "смерть мозга", и поставил под сомнение обоснованность сегодняшних громких заявлений альянса о коллективной обороне. Канцлер Германии Ангела (Angela Merkel) Меркель возразила своему французскому коллеге, который выставил на всеобщее обозрение внутренние проблемы НАТО. Итог: члены НАТО - Франция, Германия, Турция и США - как бы это сказать, идут не совсем в ногу.

С точки зрения Путина, разногласия внутри главного западного военного альянса - это самый большой плюс.

В то же время, отступление США в Сирии способствовало дальнейшему развитию тенденции, в соответствии с которой Путин становится человеком, распоряжающимся делами на Ближнем Востоке.

На самом деле, сирийские события потрясающим образом сыграли на руку Путину: американские войска и их курдские союзники выполнили основную часть работы по уничтожению в этой стране "Исламского государства" (террористической организации, запрещенной в РФ - прим. ред.) и его халифата, которому Россия, собственно говоря, тоже противостояла. Теперь, закончив грязную работу, Вашингтон фактически передал контроль над Сирией Москве и позволил уничтожить или оттеснить своих курдских союзников.

Самый надежный подконтрольный России лидер в регионе, сирийский президент Башар Асад (Bashar al-Assad), теперь, похоже, занимает прочные позиции и наверняка останется на своем посту и после окончания гражданской войны в стране. Сейчас, когда Путин занял новые ключевые позиции в Сирии, разные ближневосточные лидеры - Саудовской Аравии, Ирана, Турции и Израиля - толпой устремились к нему для консультаций.

Владимир Путин - бывший сотрудник КГБ, и это видно. В годы холодной войны он научился с помощью дезинформации и пропаганды играть на слабых сторонах западных демократических стран, используя их в своих целях. А темное пространство интернета открыло ему совершенно новое поле для игры. Он - мастер своего дела.


Джеральд Сеиб (Gerald F. Seib)

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