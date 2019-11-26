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Стало известно о прошедших испытания новых роботах для российской армии

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Робототехнический комплекс "Кунгас" для российской армии успешно прошел госиспытания. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

По его словам, в 2020 году комплекс пройдет опытно-войсковую эксплуатацию. Салюков также анонсировал на 2020 год начало опытно-конструкторских работ по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник"

По информации телеканала "Звезда", в многофункциональный комплекс "Кунгас" входит пять роботов: носимый робот весом 12 килограммов, легкий робот весом 200 килограммов, возимый робот весом до 2 тонн, боевой робот "Нерехта" и роботизированная версия десантного бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка".

В январе российская армия получила на вооружение боевого многофункционального робота "Уран-9". Он оснащен противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТН. Это позволяет ему уничтожать живую силу, легкобронированную технику, а также танки и высокозащищенные объекты.

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Страны
Россия
Продукция
2А72
Атака
БТР-МДМ Ракушка-М
Нерехта РТК
Уран-9
Проекты
2020-й год
Робот
РТК
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