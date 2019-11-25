Войти
Известия.ru

СМИ узнали о сроках разработки Россией тактики применения роботов в городских боях

289
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Российские оборонные предприятия к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городских условиях. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства отметил, что сейчас одной из проблем развития российской военной робототехники является отсутствие единой концепции применения роботов армией.

"Сегодня одна из основных задач российского ВПК — совершенствование работы роботов в городской среде и прибрежной зоне. Перед нами руководство страны поставило задачу сформировать перспективный облик такой техники", — рассказал источник

Он добавил, что "пока мы с трудом отвечаем на вопросы, почему мы воюем в городах, а используем стратегическое оружие".

Накануне сообщалось, что группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году. Технологии взаимодействия роботов в группировке отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер", которую впервые представили в октябре на Магнитогорском испытательном полигоне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Робот
Похожие новости
13.09.2019
В Роскосмосе рассказали, когда начнут собирать российского робота для открытого космоса
18.03.2019
Звездные войны Дональда Трампа
07.11.2016
Василий Осьмаков: "Мы идем к безлюдной промышленности"
10.08.2016
Тамбовские оборонные заводы ОПК привлекли дополнительные заказы на 1 млрд рублей
11.09.2012
Поле боя без танков немыслимо
12.04.2012
Манипуляторы на орбите
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:43
  • 21
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли