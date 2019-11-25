СМИ узнали о сроках разработки Россией тактики применения роботов в городских боях

Российские оборонные предприятия к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городских условиях. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства отметил, что сейчас одной из проблем развития российской военной робототехники является отсутствие единой концепции применения роботов армией.

"Сегодня одна из основных задач российского ВПК — совершенствование работы роботов в городской среде и прибрежной зоне. Перед нами руководство страны поставило задачу сформировать перспективный облик такой техники", — рассказал источник

Он добавил, что "пока мы с трудом отвечаем на вопросы, почему мы воюем в городах, а используем стратегическое оружие".

Накануне сообщалось, что группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году. Технологии взаимодействия роботов в группировке отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер", которую впервые представили в октябре на Магнитогорском испытательном полигоне.