Лавров: Россия передала Японии перечень озабоченностей в связи с военным союзом Токио с США

Нагоя (Япония). 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия передала японской стороне перечень озабоченностей в связи с военным союзом Токио с Вашингтоном, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям. (...) Мы передали японским коллегам и по линии МИД, и по линии нашего Совета безопасности перечень конкретных абсолютно озабоченностей РФ в сфере нашей собственной безопасности, озабоченностей, которые возникают в связи с наличием и с постоянным развитием и укреплением японо-американского военно-политического альянса", - сказал он журналистам в Нагое.

Лавров подчеркнул, что японская сторона обещала на эти озабоченности отреагировать.

"И мы будем ждать их ответа и продолжим дискуссию", - сказал министр.