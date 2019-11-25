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Интерфакс-АВН

Лавров: Россия передала Японии перечень озабоченностей в связи с военным союзом Токио с США

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. 17 ноября 2017
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. 17 ноября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Нагоя (Япония). 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия передала японской стороне перечень озабоченностей в связи с военным союзом Токио с Вашингтоном, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям. (...) Мы передали японским коллегам и по линии МИД, и по линии нашего Совета безопасности перечень конкретных абсолютно озабоченностей РФ в сфере нашей собственной безопасности, озабоченностей, которые возникают в связи с наличием и с постоянным развитием и укреплением японо-американского военно-политического альянса", - сказал он журналистам в Нагое.

Лавров подчеркнул, что японская сторона обещала на эти озабоченности отреагировать.

"И мы будем ждать их ответа и продолжим дискуссию", - сказал министр.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Персоны
Лавров Сергей
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