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Интерфакс-АВН

Путин: к 2033 году нужно увеличить количество лазерного и гиперзвукового оружия, роботов и боевых беспилотников

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Лазерный комплекс "Пересвет"
Лазерный комплекс "Пересвет".
Источник изображения: Изображение: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Новая госпрограмма вооружения до 2033 года должна предусматривать расширение линейки лазерного и гиперзвукового оружия, а также боевых роботов и беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности России в пятницу.

"В следующем году предстоит приступить к формированию госпрограммы вооружения до 2033 года и, соответственно, программы развития оборонно-промышленного комплекса. Основная задача нового периода - это наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники", - заявил Путин.

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Россия
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Путин Владимир
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