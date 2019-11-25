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Что россияне украли и разбили на украинских кораблях ВМС: список (Лiга, Украина)

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На Украине продолжает разворачиваться скандал вокруг возвращенных Москвой кораблей ВМСУ, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. Несмотря на предоставленные ФСБ России убедительные видеодоказательства, украинские военные обвиняют россиян в "краже" элементов оснащения катеров.

На катерах и буксире разбито и повреждено то, что мародеры не смогли снять или не захотели

Перед возвращением Украине захваченных годом ранее бронекатеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" россияне сняли с них не только все радиооборудование, но и огнетушители, кухонные плиты и унитазы. Докладную записку об этом на имя командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко показал в Facebook экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Отсутствуют на катерах:

  • радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ);
  • радиостанции Motorola;
  • радиостанции ICOM;
  • станции космической связи IRIDIUM;
  • РЛС Furuno;
  • сняты и/или разбиты системы распознавания;
  • вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас;
  • надувная лодка с двумя моторами;
  • магнитный компас и гирокомпас;
  • надувной плот;
  • огнетушители;
  • фонари освещения и аккумуляторы;
  • аварийный буй;
  • запчасти;
  • кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель;
  • унитаз;
  • вся документация;
  • прочее.

У "Бердянска" снарядами с кораблей ВМФ РФ пробита бронерубка и машинное отделение, также поврежден левый двигатель.

На буксире:

  • снято все радиооборудование, как и на катерах;
  • разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке;
  • частично разобрана универсальная система водяной защиты;
  • разобрана топливная аппаратура;
  • отсутствуют розетки и плафоны;
  • в машинном отделении - заделанная пластырем с раздвижным упором пробоина;
  • сняты все кабели, в т.ч. кабель берегового питания;
  • фальшборта частично разрушены;
  • отсутствует часть мачты;
  • вся документация;
  • прочее.

***

ФСБ России заявила, что вернула Украине военные корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Россия в качестве доказательства привела видео с унитазами на судах, сообщает ICTV. Российские СМИ также сообщают, что был подписан акт приема-передачи кораблей. Говорят, что с кораблей все сняли сами же украинцы во время транспортировки.

***

Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 17 ноября корабли начали выводить из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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