Что россияне украли и разбили на украинских кораблях ВМС: список (Лiга, Украина)

На Украине продолжает разворачиваться скандал вокруг возвращенных Москвой кораблей ВМСУ, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. Несмотря на предоставленные ФСБ России убедительные видеодоказательства, украинские военные обвиняют россиян в "краже" элементов оснащения катеров.

На катерах и буксире разбито и повреждено то, что мародеры не смогли снять или не захотели

Перед возвращением Украине захваченных годом ранее бронекатеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" россияне сняли с них не только все радиооборудование, но и огнетушители, кухонные плиты и унитазы. Докладную записку об этом на имя командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко показал в Facebook экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Отсутствуют на катерах:

радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ);

радиостанции Motorola;

радиостанции ICOM;

станции космической связи IRIDIUM;

РЛС Furuno;

сняты и/или разбиты системы распознавания;

вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас;

надувная лодка с двумя моторами;

магнитный компас и гирокомпас;

надувной плот;

огнетушители;

фонари освещения и аккумуляторы;

аварийный буй;

запчасти;

кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель;

унитаз;

вся документация;

прочее.

У "Бердянска" снарядами с кораблей ВМФ РФ пробита бронерубка и машинное отделение, также поврежден левый двигатель.

На буксире:

снято все радиооборудование, как и на катерах;

разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке;

частично разобрана универсальная система водяной защиты;

разобрана топливная аппаратура;

отсутствуют розетки и плафоны;

в машинном отделении - заделанная пластырем с раздвижным упором пробоина;

сняты все кабели, в т.ч. кабель берегового питания;

фальшборта частично разрушены;

отсутствует часть мачты;

вся документация;

прочее.

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ФСБ России заявила, что вернула Украине военные корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Россия в качестве доказательства привела видео с унитазами на судах, сообщает ICTV. Российские СМИ также сообщают, что был подписан акт приема-передачи кораблей. Говорят, что с кораблей все сняли сами же украинцы во время транспортировки.

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Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 17 ноября корабли начали выводить из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине.