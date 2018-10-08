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08.10.2018
Газета.ru

Украина: флота нет, учения есть

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Петр Порошенко
Петр Порошенко.
Источник: gazeta.ru

На Украине анонсировали масштабные учения военных на Азовском море

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал проведение масштабных учений ВМС ВСУ в Азовском море. Об этом он сказал журналистам, комментируя аналогичные российские военные учения. "Газета.Ru" проанализировала возможный размах этого мероприятия.

"Украинские военные тоже проведут серьезные учения на Азовском море", - приводят слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова "Украинские новости". При этом секретарь СНБО не уточнил, сколько военнослужащих, вооружения и техники примут участие в этих маневрах, и не назвал дату проведения маневров.

По его словам, наращивание Украиной военных "компонентов" в этой акватории обусловлено агрессией России. В частности, речь идет об усилении береговой охраны и авиации.

"Учения в Вооруженных силах по определению не могут быть "серьезными" или "масштабными", - пояснил "Газете.Ru" экс-заместитель начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, учения могут быть тактическими, оперативно-тактическими, оперативными и, наконец, как высшая форма подготовки войск (сил) - маневрами. Чтобы провести хотя бы оперативно-тактическое учение (ОТУ), надо как минимум иметь соответствующее воинское формирование, с которым это учение проводится. Для военно-морского флота ОТУ должно проводиться с эскадрой. А эскадра должна иметь в своем составе хотя бы несколько бригад - или подводных лодок, или надводных кораблей.

"Подводных лодок на Украине нет и не будет в обозримый срок. Для их закупки необходимы немалые средства (одна дизельная подводная лодка обойдется бюджету страны не менее чем в полмиллиарда долларов). Помимо этого, на Украине нет учебных центров для подготовки личного состава и мест базирования подводных лодок. Для решения этих проблем Киеву потребуются долгие десятилетия и огромные капиталовложения", - сказал "Газете.Ru" экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

Что касается надводных кораблей, формально две бригады НК в составе ВМС Украины есть. "Однако на полноценные тактические соединения ВМС Украины по корабельному составу они решительно не тянут", - уточнил Кравченко.

Таким образом, провести учение в Азовском море ВМС Украины могут разве что с артиллерийскими катерами проекта 58155 (проектный шифр "Гюрза-М") "Бердянск", "Аккерман" (построены в 2016 году), "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь" (построены в 2018 году). На подходе - два американских патрульных катера, но их техническое состояние неизвестно.

Что же касается украинских артиллерийских катеров, то они даже не морские - речные. При волнении моря более 2-3 баллов выпускать их из пунктов базирования просто опасно. Экипаж катера проекта 58155 - пять человек (из них всего один офицер).

Морской авиации ударного характера у Украины нет. Таким образом, "серьезные" и "масштабные" маневры ВМСУ в Азовском море могут вылиться в маневрирование артиллерийских катеров с элементами боевой стрельбы из 30-мм пушек и противотанковых ракетных комплексов типа "Фагот", да и то при тихой погоде.

Помимо всего прочего, ВМС Украины планируют формирование на Азовском море военно-морской базы. Напомним, что ВМБ - вовсе не какой-то абстрактный набор слов, а вполне конкретное формирование флота. К примеру, в Военно-морском флоте России статус ВМБ соответствует эскадре (в Сухопутных войсках это равносильно армейскому корпусу). "Базой на словах можно объявить что угодно, но для наполнения этого термина реальным содержанием возможностей у Украины сегодня нет", - полагает адмирал Кравченко.

На фоне планируемых учений Киев намерен разорвать Договор между РФ и Украиной "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива".

Однако подобная мера скорее ударит по интересам Украины, нежели России.

Похоже, в Киеве не полностью просчитывают последствия подобного шага, который самым пагубным образом скажется на возможностях украинского судоходства и ловли рыбы, отметил Кравченко.

В этом случае в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву Украине будет принадлежать всего 22,5 км так называемого внутреннего моря, то есть 12 миль акватории Азовского моря от линии наибольшего отлива или от исходной линии. А если учесть, что Крым - территория Российской Федерации, то в Азовском море для Украины не останется практически ничего. "Не стоит ломать соглашение, которое для Украины сегодня выгодно", - сделал вывод Виктор Кравченко.

"Словесные морские и океанские амбиции Украины никак не подкрепляются ее реальной военно-морской мощью. Ничем хорошим это, как правило, не заканчивается", - заключил экс-начальник Главного штаба ВМФ России.


Отдел "Армия"

05.10.2018
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