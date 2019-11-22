Военнослужащие соединения РХБ защиты на Алтае начнут зимний период обучения на новейшей технике

ЦАМТО, 21 ноября. Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Алтайском крае, начнут обучение в зимнем периоде обучения на новейшей технике.

Авторазливочные станции АРС–14КМ нового поколения поступили на вооружение соединения РХБ защиты в ноябре в количестве 10 ед.

Военнослужащие уже приступили к изучению характеристик вверенной им техники. Первые практические занятия на АРС-14 КМ запланированы на декабрь, в начале нового учебного периода.

Справочно:

АРС-14КМ представляет собой авторазливочную станцию нового поколения на базе грузового автомобиля КамАЗ-43114. В ходе занятий на технике личный состав подразделений будет отрабатывать вопросы дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, а также создавать аэрозольные завесы. Кроме этого, АРС-14КМ может применяться при ликвидации пожаров.

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБ защиты и связи, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.