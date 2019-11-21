Rai Al Youm (Великобритания): угрозы США ввести санкции против Египта за покупку российских самолетов Су-35 унизительны и неприемлемы

По мнению автора, США окончательно обнаглели — по какому право они запрещают египтянам покупать российские Су-35! Особенно возмутительным он считает сам факт, что американцы относятся к Египту, ведущему государству в регионе, как к банановой республике. Что должен сделать президент Ас-Сиси, чтобы поставить "шантажистов" на место?

Похоже, египетско-американские отношения вступают в новую фазу и в ближайшие месяцы будут отличаться особой напряженностью из-за решения египетских властей приобрести российские самолеты Су-35 на сумму более 2 миллиардов долларов.

Во время участия в авиасалоне в Дубае заместитель госсекретаря США по политическим и военным вопросам Кларк Купер заявил журналистам, что Вашингтон может ввести санкции против Египта и лишить его будущих военных сделок, если тот решит купить российские самолеты. По словам чиновника, Каир осознает этот риск.

Данная угроза со стороны американцев является одновременно шантажом и провокацией в отношении Египта, ведущего государства в регионе, как если бы на его месте была банановая республика. Это ошибочная оценка, которая отражает незнание истории.

Египет имеет законное право покупать оружие, укрепляющее его оборонительный и наступательный потенциал, у любого государства, которое согласно продать ему передовые самолеты и вооружение. Это позволит ему гарантировать национальную безопасность и противостоять существующим угрозам, особенно в связи с сокращением его доли в водах Нила из-за эфиопского проекта по строительству плотины "Возрождение". Под угрозой жизнь миллионов египетских крестьян, возможность начала голода и сокращения количества электроэнергии, производимой на Высотной плотине.

Египетское руководство обратилось к Соединенным Штатам с просьбой приобрести самолеты F-35 после того, как израильское оккупационное государство получило около 20 истребителей этого класса. Тем самым Каир хотел достичь военного баланса. Однако Министерство обороны США (Пентагон) отклонило его просьбу, чтобы сохранить стратегическое превосходство Израиля.

В поисках альтернативы египетские власти обратились к Москве с предложением о покупке российских самолетов Су-35, которые считаются более передовыми. Кроме того, они приобрели французские истребители "Рафаэль" в рамках программы усиления и оснащения своих военно-воздушных сил. В обоих случаях египетские власти не столкнулись с какими-либо препятствиями или условиями, и их просьба была удовлетворена.

Российско-египетские военные отношения развиваются замечательным образом и в обозримом будущем могут вернуться к уровню, который был достигнут во время правления покойного президента Гамаля Абдель Насера. После визита министра обороны России Сергея Шойгу в Египет на прошлой неделе была достигнута договоренность о подписании ряда военных сделок. Предметом соглашений стали ракеты "Корнет", танки Т-90, ракетные комплексы С-300, военно-транспортные вертолеты МиГ-29, атомная электростанция в районе Эд-Дабаа, совместные военные учения и использование российской военной авиацией воздушного пространства Египта и его военных баз.

Египет, независимое и суверенное государство, имеет право диверсифицировать источники оружия, особенно перед лицом Израиля, который продолжает представлять прямую или косвенную угрозу его национальной безопасности. Израиль не только стоит за эфиопским проектом плотины "Возрождение", но и развернул свои ракеты вокруг нее и мобилизовал средства для строительства.

После того, как американские ракеты "Пэтриот" не смогли противостоять йеменским баллистическим ракетам, изготовленным с использованием передовых иранских технологий, во время трех нападений на Саудовскую Аравию менее чем за год (объекты Aramco на западе Эр-Рияда, месторождение Шайба и, наконец, в Абкайке и Хурайсе), египтяне должны были найти альтернативу. Они последовали примеру других стран, таких как Турция, которая приобрела российскую ракетную систему С-400 и в настоящее время ведет переговоры о приобретении самолетов Су-25, которые, по мнению западных экспертов, считаются более эффективными с военной и технической точек зрения, чем американские F-35.

Египет не может полагаться на устаревшие американские самолеты F-16, в то время как Израиль приобрел F-35, даже если это станет причиной прекращения американской помощи в размере 2 миллиардов долларов, большая часть которой (1,3 миллиарда долларов) идет на покупку оружия и военной техники. Надо отметить, что объём американской помощи не так велик, особенно по сравнению с аналогичной помощью израильтянам, которые получают 5 миллиардов долларов в год.

Америка не уважает своих союзников и прибегает к шантажу и провокациям, когда речь заходит об Израиле. Возможно, опыт отношений Турции (члена НАТО) с Соединенными Штатами, является самым крупным доказательством этого тезиса. Когда президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Москве с целью покупки комплекса С-400, Трамп угрожал разрушить турецкую экономику, наложить санкции на страну и исключить ее из программы F-35. Согласно сообщениям в американской прессе, во время недавнего визита Эрдогана в Вашингтон президент Трамп предложил ему несколько вариантов сохранения дружеских отношений в обмен на решение вопроса с российскими ракетами. Турки должны либо уничтожить их, либо разобрать на части, либо вернуть Москве. Эрдогану дали время подумать. Мне неизвестна его будущая реакция, но вероятно, это будет отказ.

Египет может противостоять американскому шантажу, поскольку американская помощь недостаточно выгодна и ограничивается продажей устаревших боевых самолетов, таких как F-16, которые невозможно использовать против Израиля с желаемой эффективностью.

Твердым ответом на этот шантаж может стать решение пойти дальше в вопросе покупки самолётов Су-35, передовых ракетных систем С-400 и всех имеющихся танков и вертолетов. Мы не удивимся, если это действительно произойдёт, и повторится сценарий 1960 года, когда покойный президент Гамаль Абдель Насер отвернулся от Америки, заключил сделку о покупке оружия с Чехословакией и прибег к советской помощи при строительстве Высотной плотины.

История повторяется? Вернёмся ли мы к прекрасным временам - временам достоинства, величия и египетского лидерства?

Египет не потерпит унижения и высокомерия американцев. По крайней мере, мы надеемся на это.

Абдель Бари Атван (عبد الباري عطوان)