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Обозреватель (Украина): "Россияне угробили корабли, сняли даже унитазы!" ВСУ раскрыли варварство РФ

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Корабль ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Корабль ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи.
Источник изображения: © ФСБ РФ

Россия вернула задержанные украинские корабли, практически уничтожив их. Об этом "4 каналу" сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Этим он объяснил медленный ход кораблей в украинский порт.

"Идет буксировка [катеров], скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Военный пояснил, что катера идут так медленно из-за повреждений, которые нанесли россияне. Отметим, что сегодня, 20 ноября, возвращенные Россией украинские корабли направляются в порт Очакова (Николаевская область).

Как сообщал "Обозреватель":

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе судно РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три корабля.
  • В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
  • Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
  • 25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
  • Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.

Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов прошла 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

При этом Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе корабли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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1 комментарий
№1
21.11.2019 10:54
+2
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Обозреватель (Украина): "Россияне угробили корабли, сняли даже унитазы!" ВСУ раскрыли варварство РФ