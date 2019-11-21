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ЦАМТО

Первый полковой комплект ЗРС С-400 будет поставлен в Индию в сентябре 2021 года

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ЦАМТО, 20 ноября. Первый полковой комплект ЗРС С-400 будет поставлен в Индию в сентябре 2021 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на авиасалоне Dubai AirShow 2019 генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Первый платеж индийской стороны по контракту на поставку систем С-400 получен. В какой валюте идут платежи, я уточнять не буду. Но это очень положительный момент для активизации плановой работы по производству первых элементов системы", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

По его словам, поставка первого полкового комплекта "будет осуществлена в сентябре 2021 года, ровно через два года после получения авансового платежа".

Как напоминает агентство, в октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС С-400 стоимостью более 5 млрд. долл. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".

Расчеты, как сообщалось, будут производиться в рублях. Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
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