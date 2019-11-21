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Украина и Франция подписали межправительственное соглашение о покупке 20 катеров OCEA FPB 98 Mk I

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Украина и Франция подписали межправсоглашение о покупке 20 катеров OCEA FPB 98 MKI за 136,5 млн евро

Украина и Франция подписали большое межправительственное рамочное соглашение относительно официальной поддержки в усилении системы морской охраны и безопасности границ.

Документ подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в Париже во время правоохранительной выставки Milipol 2019, информирует пресс-служба МВД.

"Большое межправительственное рамочное соглашение между Украиной и Францией относительно официальной поддержки в усилении системы морской охраны и безопасности границ подписано 19 ноября в Париже во время правоохранительной выставки Milipol 2019. Документ подписали от имени правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после ратификации соглашения Верховной Радой будет подписан технический контракт.

По данным МВД, планируется, что корабельный состав Госпогранслужбы Украины пополнится 20 сверхсовременными 32-метровыми патрульными кораблями компании ОСЕА. Они будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

"Сегодня был подписан контракт с компанией ОСЕА на изготовление и поставку для нужд системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров", - отметил Аваков.

По его словам, предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины и потребностей ГПСУ, а Франция предложила комплексный подход кредитного финансирования и частичную локализацию, 25%, производства в Украине.

"Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине. Таким образом, мы защитим акватории наших морей и за счет локализации производства в Украине. Ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этого контракта мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе", - подчеркнул министр.

По условиям соглашения, уточняют в министерстве, дополнительная комплектация катеров будет украинской - маленькие скоростные лодки, которые изготавливаются в Харькове, оружие также будет отечественное.

"Проект стоит 136 миллионов евро. 15% мы платим сразу из государственного бюджета. И 85% - это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами. Контракт включает в себя закупку катеров, обучение персонала и техническое обслуживание", - уточнил Аваков.

Так, проект рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Отмечается, что корабли будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны ГПСУ - Одесса, Мариуполь, Бердянск, Измаил и Килия.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что корпуса катеров будут изготовлены из морского алюминия, чтобы сделать их более легкими и маневренными.

"Это новейшие тенденции в производстве. Алюминиевые корпуса дают меньшую осадку, то есть суда могут работать на мелководье. Это экологичный материал и его можно длительное время эксплуатировать. Мы исследовали опыт использования таких лодок. Кроме того, это прекрасная возможность для нашего судостроения не только возобновить производство, но и привлечь новые технологии", - сказал заместитель министра.

Гончаров подчеркнул, что длина судна - 32 метра, максимальная скорость - 30-32 узла, автономность около недели, дальность по плаванию - 1200 морских миль.

Как сообщалось, 16 октября в МВД сообщили, что Украина и Франция обсуждают возможность взаимного признания водительских удостоверений и совместного производства патрульных катеров для пограничников.

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Кредитование
Страны
Украина
Франция
Проекты
58150 Гюрза
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