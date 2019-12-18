Украина даст бой России в Средиземном море

Киев довооружился унитазами

Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский День вооруженных сил Украины отметил в Донбассе, где вручил карателям награды, а воинским частям присвоил почетные наименования.

Многие части, сформированные в РККА и Советской армии, после развала Союза достались Украине вместе с завоеванными в боях наименованиями. При декоммунизации отреклись от славного ратного прошлого. Отказались и от почетных наименований. И теперь воинские части, на счету которых разгромленные больницы, детские сады и школы, дома своих же сограждан, называют в честь новых "хероев". К бригадам имени "короля Данилы" и "холоднояровцев" 6 декабря присоединились новые.

В честь кошевого моремана

18-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й ОДШБр присвоили имя Тараса Сенюка. Десантник с Галичины отличился как каратель под Славянском. Правда, его боевой путь был коротким и отнюдь не славным: Сенюк погиб от пули снайпера.

19-я ракетная бригада ВСУ, та самая, что обстреливала Донбасс оперативно-тактическими ракетами "Точка-У", получила звание "Святой Варвары" – в честь великомученицы Варвары Илиопольской. Ленту с почетным наименованием бригады из рук Зеленского получил бывший выпускник Казанского высшего артиллерийского командно-инженерного училища имени маршала артиллерии М. Н. Чистякова, палач Донбасса полковник Федор Ярошевич. "Он был шестеркой у курсовых офицеров, – характеризует его однокурсник Олег. – Ума небольшого, двоечник. А офицеров винить нельзя. Он таким уже пришел в училище. Ярошевич всегда был двуличным, ради карьеры шел по головам других. С нами много достойных офицеров выпустилось. То, что Ярошевич – командир бригады, которая бьет "Точками" по Донбассу, мы знали с самого начала конфликта. Совсем недавно с ребятами обсуждали, как, наверное, тяжело нашему курсовому офицеру, если он, конечно, видел эту информацию. И нам стыдно, что с ним пять лет делили все то, что нам дало училище".

“ Украинских зенитчиков наводят на аэропорт "Орли" ”

Во всех карательных операциях ВСУ участвовал 73-й морской центр специального назначения. Теперь он будет носить имя "кошевого атамана Антона Головатого". По утверждению нынешних украинских "историков", он командовал Черноморской флотилией запорожских казаков. Только служил Антон Головатый Российской империи, а Черноморское казачье войско было создано российским правительством в 1787 году из Войска верных запорожцев. Антон Андреевич присутствовал на коронации Екатерины Великой и даже пел ей песни. Князь Потемкин наградил его орденом Святого Георгия с ленточкой, ныне запрещенной на Украине. Головатый помогал Потемкину и Суворову штурмовать Очаков и Измаил, Кубань и покорять Кавказ. Казачий атаман, бригадир русской армии полковник Головатый командовал также сухопутными войсками и Каспийской флотилией, награжден Золотой саблей и орденом Святого равноапостольного князя Владимира…Так что теперь 73-й морской центр специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого можно уверенно называть "рукой России" в ВСУ.

С какого перепугу 201-я зенитная ракетная бригада ВСУ, бывшая недавно полком, получила имя гетмана Пылыпа Орлика, неизвестно. Похоже, нынешние украинские историки смогли найти факты того, что Орлик не только "написал первую в мире конституцию", но и стал родоначальником ПВО. Ведь пытаются же они доказать, что в его честь назван и парижский аэропорт "Орли". В целом же бывший мазепинский писарь, ставший "гетманом в изгнании", руководивший парой тысяч сбежавших шведских прихлебателей, народной любви не обрел. Откуда ей взяться, если в течение десятка лет он организовывал набеги турок на Подолье, а в конце жизни, по одной из версий, и вовсе принял ислам… Как его "Пакты и конституции Войска Запорожского" прилепить к зенитной бригаде – остается загадкой.

Что касается 46-го отдельного штурмового батальона 54-й ОМБр, который "Донбасс", его правильнее было назвать "позором Иловайска". Тем более что ленту с новым наименованием батальона получал полковник Власенко. Под Иловайском и. о. командира карательного добробата Филин (полковник Власенко) бросил своих бойцов на произвол судьбы. В интервью этот "херой" ныне любит рассказывать о доблестных боях с россиянами в Донбассе. При этом не стесняется говорить, что не брал пленных – убивал, так гораздо проще.

У жителей народных республик украинские "Донбассы" связываются исключительно с карательной миссией Киева, будь то подразделения Сэмэнченко-Коломойского или ВСУ-Зеленского.

Мухобойка для "москитов"

Развитие самостийного флота согласно Стратегии ВМС-2035 должно быть направлено на "сдерживание агрессии" и переход на натовские стандарты. Противостоять Российским армии и флоту, по мнению Киева, должны суперракеты, аналогов которых в мире нет. Среди последних угроз Кремлю называют ПКР "Молния", которую "невозможно сбить", и Р-360 "Нептун". Однако в связи с тем, что на производство ракет необходимы огромные средства, наиболее реальные планы – создание и использование "москитного" флота.

К Дню вооруженных сил Украины приурочили торжества по поводу наименования очередного прибывшего в Одессу малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) "Костополь". Главком ВМС танкист Игорь Воронченко за выдающееся достижение своей полководческой миссии выдал создание тактической группы в Азовском море "Тритон" в составе москитного дивизиона катеров. Правда, видимо, из излишней скромности танковый адмирал умолчал, что в Бердянске этот дивизион состоит всего из двух МБАК – "Лубны" и "Кременчуг", буксира "Корец" и спасательного судна "Донбасс". Планировали пополнить дивизион катерами "Бердянск" и "Никополь", сдавшимися в плен, но без унитазов они небоеспособны. "Айленды" на Азов явно не перебросят, а вот "Костополь" – может быть. И чтобы сохранить унитазы, этот катер, как и два других, доставят из Одессы в Бердянск по суше.

В свете "грядущего военного противостояния на море" и с учетом того, что на крупные корабли денег не найдется, украинские флотоводцы предлагают закупать для москитного флота западный секонд-хенд – старый, но проверенный. В Одессу уже доставили патрульные катера типа Island, переименованные в "Старобельск" и "Славянск". Они были построены для службы береговой охраны США в 1988 году. Переданы на Украину по программе "Излишки оборонного оборудования" (Excess Defense Articles – EDA). Сами корабли обошлись бесплатно, но Киев заплатил за ремонт, транспортировку, перевооружение, обучение персонала 260 миллионов гривен (10,1 млн долл.). И в дальнейшем будет платить. Сейчас, по сообщению официальных источников, в Одессе уже начаты работы по довооружению "Славянска" и "Старобельска" 12,7-мм пулеметом, автоматическими пушками и радиотехническими комплексами. По информации временного поверенного в делах США на Украине Джозефа Пеннингтона, в планах американцев передача еще трех таких катеров. Ocracoke (WPB-1307) ранее нес службу на северо-восточном побережье США, Washington (WPB-1331) и Kiska (WPB-1336) – в западной части Тихого океана, в районе острова Гуам. В отличие от двух уже переданных, которые использовались на американских Великих озерах, обещанные суда все же являются морскими кораблями с опытом. В связи с этим в Киеве мечтают применять еще не приобретенные катера и в Средиземном море.

На создание "москитного флота" направлена и "французская сделка Авакова". 19 ноября в Париже во время выставки Milipol 2019 министр внутренних дел Украины и его коллега Кристоф Кастанер подписали межправительственное рамочное соглашение относительно поддержки и усиления системы морской охраны и безопасности границ. Проект покупки 20 патрульных катеров французской компании ОСЕА на сумму 136,5 миллиона евро (из которых 15% Киев платит сразу, а 85% – специальный кредит французского казначейства с невысокими процентами) поддержан кабинетом министров Украины. Первый катер должен поступить в 2021 году.

Катера ОСЕА предназначены для охраны водной границы, разведки, противодействия диверсионным группам. Тип кораблей не озвучен, но с учетом того, что Франция экспортирует лишь ОСЕА FPB 98, это будет именно он. Выпускается с 2013 года, экспортируется в страны третьего мира – Нигерию, Алжир, Суринам, к которым теперь присоединилась и Украина. Катер ОСЕА – З2-метровое судно с алюминиевым корпусом, скорость – 32 узла. Автономность плавания – неделя, дальность – 1200 морских миль. Экипаж – 13–14 человек. Французы будут поставлять катера без оружия, и Киев планирует оснастить суда николаевским боевым модулем БМ-5М.01 "Катран-М", который устанавливается на "Гюрзе". Он включает 30-мм автоматическую пушку, 30-мм гранатомет КБА-117, 7,62-мм пулемет, две ПТРК "Барьер" с лазерной системой наведения.

Какими бы смехотворными ни были военно-морские потуги Киева, мирными они не выглядят, а значит, стоит ожидать новых военно-морских провокаций. Но еще наши древние предки придумали, как и чем эффективнее всего бороться с москитами.

Валерий Громак

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (812) за 17 декабря 2019 года