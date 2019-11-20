Пентагон заявил о возможной активности ИГ в странах Запада

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) может продолжить операции в странах Запада, несмотря на смерть ее лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Разведывательного управления Пентагона. Часть этого доклада была рассекречена генеральным инспектором минобороны США.

В документе отмечается, что ИГ, вероятно, восстановится после уничтожения аль-Багдади и продолжит террористические операции, пытаясь восстановить глобальную сеть. В документе также указали на необходимость активного проведения контртеррористических мероприятий.

По версии Пентагона, ИГ воспользовалась операцией Турции на севере Сирии и сокращением численности войск США на территории САР, чтобы "укрепить свои позиции и возможности по организации операций за рубежом".

С 9 по 22 октября Анкара проводила военную операцию в Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и боевиков ИГ под названием "Источник мира".

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Обе стороны договорились о координации по вопросу содержащихся под стражей террористов и по проблеме перемещенных лиц с территорий, ранее подконтрольных террористам. 23 октября США объявили о завершении вывода курдских формирований из зоны безопасности на границе с Турцией.

Об уничтожении главаря ИГ президент США Дональд Трамп заявил 27 октября. В ходе спецоперации вооруженных сил США террорист привел в действие пояс смертника, пытаясь скрыться от военных в подземном тоннеле. Позже представители американских военных подтвердили, что анализ ДНК доказывает уничтожение именно аль-Багдади.