Брошены все силы: в США раскрыли план борьбы с российской системой ПВО

В Пентагоне создали специальную армию, чтобы победить средства противовоздушной обороны России.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что сформированное в октябре 16-е подразделение Военно-воздушных сил создаст "непревзойденные" возможности для командиров.

Об этом сообщает портал c4isrnet.com.

Речь идет о новой структуре, отвечающей, помимо авиации, еще и за глобальную разведку, РЭБ, кибернетическую и информационную борьбу.

Раньше за все эти направления отвечали отдельные службы, что, по мнению военных чиновников, "замедляло операции против таких изощренных держав, как Россия и Китай".

Чтобы понять, в чем же преимущества нового подразделения, в статье предлагают рассмотреть типичную задачу для ВВС США: как победить российские интегрированные системы ПВО.

Так 70-е крыло ISR (наблюдение и разведка), которое вместе с киберкомандой и Агентством национальной безопасности собирает глобальные данные в воздухе, космосе и киберпространстве, выяснит, как взаимодействуют российские системы обороны и где располагаются. Это позволит выявить "дыры" в пространстве ПВО, которыми могли бы воспользоваться самолеты.

363-е крыло ISR отвечает за сбор и анализ данных из мультиинтеллектуальных источников. Эта команда узнает, как эксплуатировать российские системы ПВО, и способны ли они нанести вред дружественным силам.

9-я разведывательная бригада, специализирующаяся на воздушной разведке, в частности с помощью самолетов-шпионов U-2, разработает новый набор средств РЭБ.

А 55-е крыло станет главным по части тактической борьбы и передачи данных о местоположении ПВО для нанесения ударов.

По задумке генерала Гольдфейна, 16-я воздушная армия должна стать первой в эпоху информационной войны.

Одна из важнейших ее задач - предупреждение потенциальных конфликтов за счет рассекречивания данных о том, где противник наращивает свои войска.

"Мы готовы сражаться, если нас призовут, но мы предпочитаем не воевать. Если есть способ деэскалации, безусловно", - подчеркнул генерал.

Олег Корякин