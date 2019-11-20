Факультет инженерной элиты

Экономический рост страны можно обеспечить опытом 1953 года

Утечка умов привела к тому, что в стране не хватает ученых и специалистов в области инноваций, столь необходимых для ускоренного экономического развития. В первой половине 90-х Россию покинули 70–80 процентов математиков и 40 процентов физиков-теоретиков. Пытаться спустя четверть века вернуть их на Родину – утопия. Нужно искать способы в кратчайшие сроки вырастить новую научную элиту.

С подобной проблемой страна сталкивается не впервые, и есть смысл обратиться к прошлому опыту. Когда в 50-е годы в войсках стали появляться первые образцы ракетной техники, выявился огромный дефицит грамотных специалистов, способных с ней работать. Его требовалось ликвидировать в кратчайшие сроки, от этого зависела обороноспособность. И выход был найден. 21 января 1953 года Совмин СССР принял постановление № 170-89сс, в соответствии с которым 900 лучших студентов старших курсов ведущих технических вузов призвали в армию с присвоением звания техника-лейтенанта и зачислили на пятый курс факультета ракетного вооружения Военной артиллерийской инженерной академии им. Дзержинского. Специальная правительственная комиссия отбирала сливки студенчества – молодых людей с крепкими знаниями и стремлением к творчеству. Ускоренное обучение длилось 15 месяцев, включая практику на полигоне и на производстве. Как показали дальнейшие события, спецнабор-1953 полностью себя оправдал. 900 выпускников внесли огромный вклад в освоение, совершенствование и развитие ракетной техники, создание новейшего эффективного высокоточного вооружения и автоматизированных систем управления, подготовку прорыва в космос и общее развитие научно-технического потенциала. 176 человек стали кандидатами, 28 – докторами наук ("Академический спецназ").

“ Три месяца все слушатели, включая москвичей, находились на казарменном положении без права выхода за территорию ”

Целесообразно объявить аналогичный спецнабор-2020. Для этого должно быть выпущено специальное постановление правительства, в соответствии с которым будет создан факультет инноваций, к примеру, в Высшей школе экономики. Как и 1953-м, целесообразно разделить набор на две части со сдвигом в полгода – по 500 студентов в каждом потоке со сроком обучения порядка 18 месяцев, включая практику на предприятиях, выпускающих инновационную продукцию.

Для обучения спецнабора можно было бы приглашать лучших преподавателей из других вузов, в том числе работающих за рубежом, контракт с ними на полтора-два года куда более реален, нежели попытки вернуть домой для постоянной работы. Хотя не исключено: такая командировка на родину приведет к тому, что многие захотят остаться в России.

Студентам спецнабора-2020 должны быть созданы самые благоприятные условия с новейшим оборудованием и всеми необходимыми средствами информации, назначены повышенные стипендии, предоставлены гарантии достойной работы по приобретенной специальности. Отдельно нужно рассмотреть и решить вопрос о бытовых условиях. Тут как раз должны быть радикальные отличия от набора-53. Тогда его участников размещали в Суворовском и других залах академии на двухъярусных койках. При этом в первые три месяца все слушатели, включая москвичей, находились на казарменном положении без права выхода за территорию – подразумевалось, что такой порядок заставит их приобрести поведение и привычки, свойственные офицерам Советской армии, для которой их готовили.

Оказаться в спецнаборе-2020 должно быть престижным. Необходимо подчеркнуть, что перевод на факультет инноваций может производиться только с согласия самих студентов, а не как в 1953-м – в приказном порядке.

Подобный подход можно рассматривать как одно из наиболее эффективных вложений средств в развитие передовой науки, что обязательно приведет к мощному рывку в инновационном направлении.

Валентин Фараджев, кандидат технических наук, полковник в отставке, выпускник спецнабора-1953

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (808) за 19 ноября 2019 года