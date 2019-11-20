Войти
Военно-промышленный курьер

Факультет инженерной элиты

156
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Экономический рост страны можно обеспечить опытом 1953 года

Утечка умов привела к тому, что в стране не хватает ученых и специалистов в области инноваций, столь необходимых для ускоренного экономического развития. В первой половине 90-х Россию покинули 70–80 процентов математиков и 40 процентов физиков-теоретиков. Пытаться спустя четверть века вернуть их на Родину – утопия. Нужно искать способы в кратчайшие сроки вырастить новую научную элиту.

С подобной проблемой страна сталкивается не впервые, и есть смысл обратиться к прошлому опыту. Когда в 50-е годы в войсках стали появляться первые образцы ракетной техники, выявился огромный дефицит грамотных специалистов, способных с ней работать. Его требовалось ликвидировать в кратчайшие сроки, от этого зависела обороноспособность. И выход был найден. 21 января 1953 года Совмин СССР принял постановление № 170-89сс, в соответствии с которым 900 лучших студентов старших курсов ведущих технических вузов призвали в армию с присвоением звания техника-лейтенанта и зачислили на пятый курс факультета ракетного вооружения Военной артиллерийской инженерной академии им. Дзержинского. Специальная правительственная комиссия отбирала сливки студенчества – молодых людей с крепкими знаниями и стремлением к творчеству. Ускоренное обучение длилось 15 месяцев, включая практику на полигоне и на производстве. Как показали дальнейшие события, спецнабор-1953 полностью себя оправдал. 900 выпускников внесли огромный вклад в освоение, совершенствование и развитие ракетной техники, создание новейшего эффективного высокоточного вооружения и автоматизированных систем управления, подготовку прорыва в космос и общее развитие научно-технического потенциала. 176 человек стали кандидатами, 28 – докторами наук ("Академический спецназ").

“ Три месяца все слушатели, включая москвичей, находились на казарменном положении без права выхода за территорию ”

Целесообразно объявить аналогичный спецнабор-2020. Для этого должно быть выпущено специальное постановление правительства, в соответствии с которым будет создан факультет инноваций, к примеру, в Высшей школе экономики. Как и 1953-м, целесообразно разделить набор на две части со сдвигом в полгода – по 500 студентов в каждом потоке со сроком обучения порядка 18 месяцев, включая практику на предприятиях, выпускающих инновационную продукцию.

Для обучения спецнабора можно было бы приглашать лучших преподавателей из других вузов, в том числе работающих за рубежом, контракт с ними на полтора-два года куда более реален, нежели попытки вернуть домой для постоянной работы. Хотя не исключено: такая командировка на родину приведет к тому, что многие захотят остаться в России.

Студентам спецнабора-2020 должны быть созданы самые благоприятные условия с новейшим оборудованием и всеми необходимыми средствами информации, назначены повышенные стипендии, предоставлены гарантии достойной работы по приобретенной специальности. Отдельно нужно рассмотреть и решить вопрос о бытовых условиях. Тут как раз должны быть радикальные отличия от набора-53. Тогда его участников размещали в Суворовском и других залах академии на двухъярусных койках. При этом в первые три месяца все слушатели, включая москвичей, находились на казарменном положении без права выхода за территорию – подразумевалось, что такой порядок заставит их приобрести поведение и привычки, свойственные офицерам Советской армии, для которой их готовили.

Оказаться в спецнаборе-2020 должно быть престижным. Необходимо подчеркнуть, что перевод на факультет инноваций может производиться только с согласия самих студентов, а не как в 1953-м – в приказном порядке.

Подобный подход можно рассматривать как одно из наиболее эффективных вложений средств в развитие передовой науки, что обязательно приведет к мощному рывку в инновационном направлении.


Валентин Фараджев, кандидат технических наук, полковник в отставке, выпускник спецнабора-1953

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (808) за 19 ноября 2019 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
22.06.2009
Космос как предчувствие
23.12.2008
Государство в 2009 г. поможет автопроизводителям разместить облигации в объеме до 60 млрд рублей - Путин
10.07.2008
Объемы поставок российского оружия увеличились с 2000 г. более чем в 2 раза, заявил глава "Рособоронэкспорта"
14.01.2008
Завод авиационных подшипников включили в новую структуру управления ЕПК
13.07.2007
Индия и Израиль разработают новую модификацию ЗРК "Барак"
10.01.2007
В Госдуме называют необоснованными санкции США в отношении российских компаний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:35
  • 1
Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами
  • 20.11 00:29
  • 5
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 23:06
  • 3
Роботизация российской артиллерии становится реальностью
  • 19.11 23:02
  • 2
США раскрыли "типичный" план нападения на Россию
  • 19.11 22:33
  • 1
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе - Naked Science
  • 19.11 22:26
  • 4
Испытания перспективного российского танкового комплекса управляемого вооружения "Сокол-В"
  • 19.11 22:19
  • 12
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 22:14
  • 1
Падение горящего истребителя МиГ-29К сняли на видео
  • 19.11 22:04
  • 2
Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"
  • 19.11 21:41
  • 5
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 21:37
  • 14
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 17:56
  • 3
Артиллеристы ЦВО в 2019г применили новейшую методику ведения боевых действий
  • 19.11 17:49
  • 3
Заявление России: мы не продадим Су-57 Турции до тех пор, пока ... (Haber7, Турция)
  • 19.11 17:39
  • 1
Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов
  • 19.11 16:46
  • 47
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35