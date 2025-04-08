Академический спецназ

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Источник: © РИА Новости, Наталья Селиверстова Информационные технологии.Источник: © РИА Новости, Наталья Селиверстова

Как вернуть ум в Россию

В стране явно не хватает специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. И связано это прежде всего с утечкой умов. Ее пик пришелся на время крушения СССР и последующие годы, когда Россия резко сократила поддержку научной деятельности.

Внедрение инноваций как магистральный путь развития впервые декларировано федеральным правительством 16 лет назад в "Основах политики РФ в области развития науки и технологий до 2010 года и дальнейшую перспективу". К 2020-му предполагалось изменить направленность экспорта, войти в пятерку лидеров мирового экономического развития и торговать преимущественно наукоемкой высокотехнологичной продукцией.

К назначенному сроку эти задачи явно не будут выполнены. Единственное исключение – ОПК, где достигнуты значительные успехи как раз на инновационном пути развития. В Послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил: "После одностороннего выхода США из Договора по ПРО мы усердно работали над перспективной техникой и вооружением. Это дало нам возможность сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия". Достижения в военной сфере важны, но не должны происходить за счет отставания в экономике, социальной и других сферах жизни. Нужно в срочном порядке ликвидировать этот перекос. Если переход на путь инноваций в полном объеме не состоится, Россия останется страной с примитивным хозяйствованием и низким уровнем жизни.

Чтобы изменить сценарий, следует формировать благоприятные условия для производства широкого круга инноваций различного назначения и применения (что потребует существенного увеличения ассигнований на науку). Особая роль отводится информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Для этого необходимы благоприятные условия деятельности (информация, новейшее оборудование, другие ресурсы) и жизни ученых и специалистов, присутствие в стране таких работников в требуемом количестве. В этом направлении уже кое-что сделано. Но масштабы необходимо существенно расширить, в том числе с учетом планируемого возврата на Родину научных работников-эмигрантов.

Доноры интеллекта

Одной из основных причин отъезда ученых стало то, что на родине они не могли в полной мере реализовать свои возможности, способности, талант и достичь того, на что вправе были рассчитывать. Имеются в виду не только профессиональные успехи, но и достойные жизненные условия.

“Только за первую половину 90-х страну покинули 70–80 процентов математиков, 40 процентов физиков-теоретиков”

Родное государство не особо волновала убыль умных и образованных людей, даже несмотря на то, что в их обучение вложены огромные средства. В то же время в странах оседания были весьма довольны быстрым и эффективным пополнением научными кадрами, причем с минимальными затратами. Там позаботились о том, чтобы предоставить поле деятельности, соответствующее способностям и возможностям, обеспечили эмигрантам высокий уровень жизни. В итоге многие проявили себя, получили за это соответствующее вознаграждение (а также гражданство или вид на жительство). Некоторые стали нобелиатами, среди них Алексей Абрикосов, Андрей Гейм, Константин Новоселов.

По официальным данным, с 1989 по 2004 год из России уехали около 25 тысяч ученых. Еще 30 тысяч работали за рубежом по временным контрактам. А если верить неправительственным источникам, только за первую половину 90-х эмигрировали не менее 80 тысяч научных работников. Страну покинули 70–80 процентов математиков, 40 процентов физиков-теоретиков. По оценкам ректора МГУ Виктора Садовничего, за 90-е годы Россия растратила около трети своего интеллектуального потенциала. "Число занятых в науке составляет порядка 40 процентов от уровня 90-х", – констатировал бывший министр Дмитрий Ливанов.

Исследования информационно-аналитического агентства "МиК" показали, что наши эмигранты, живущие в США, обеспечивают до четверти американского и около 10 процентов мирового хайтека. Ректор Российского нового университета Владимир Зернов заявил, что если бы те специалисты, которые выехали за границу начиная с 70-х годов, обучались в университетах США и Западной Европы, на их подготовку пришлось бы потратить более триллиона долларов.

Среди отечественных ученых, покинувших Родину, 18 процентов имели степень доктора и 55,8 процента – кандидата наук. Уезжали главным образом в Северную Америку (30,4% интеллектуальной миграции) и Западную Европу (42,4%). Реже в страны Азии, в единичных случаях – в государства Содружества. К сожалению, утечка умов продолжается, хотя масштабы уменьшились. Покидают страну и молодые ученые, и выпускники вузов.

Утечка умов привела к тому, что для решения глобальной задачи перехода России на новый путь развития явно не хватает ученых и специалистов. Как увеличить их число? В первую очередь создать, как уже многократно сказано, самые благоприятные условия для творческой деятельности и жизни. Это делается достаточно быстро и сразу существенно уменьшит утечку молодых ученых и выпускников вузов.

Кроме того, следует в срочном порядке готовить специалистов по ИКТ. Но этого явно недостаточно. Если ограничиться простыми решениями, переход на инновационный путь будет крайне медленным. Ускорить процесс позволит возвращение ученых с солидным стажем, богатым опытом исследований. Некоторые уже вернулись: Борис Величковский из Германии – ныне директор Института когнитивных исследований РНЦ "Курчатовский институт", Константин Северинов из США возглавил группу в Институте биологии гена РАН, Николай Адонин поменял работу в немецком университете на Институт молекулярной генетики РАН. Однако это единичные случаи, требуется же, чтобы возвращение ученых стало массовым.

Много наших эмигрантов трудится в Кремниевой долине. Именно здесь создается огромное число новейших ИКТ, успешен процесс их промышленного освоения, внедрения и коммерциализации. Надо постараться привлечь наших людей из США и других стран для работы на Родине. Это не только позволит решить проблему нехватки кадров, но и даст приток ноу-хау. Страна получит готовые инновации различного назначения и применения. Необходимо будет лишь пустить их в дело.

Нужен тщательный расчет требуемого числа "возвращенцев". Думается, первоначальный призыв должен составить 500–1000 человек.

Владимир Путин в Послании Федеральному собранию указал на необходимость привлечения зарубежных ученых и молодых специалистов: "Предлагаю создать максимально комфортные, привлекательные условия для того, чтобы одаренная молодежь из других государств приезжала учиться в наши университеты. Они приезжают. Но необходимо создать условия, чтобы лучшие зарубежные выпускники наших вузов оставались работать в России. Это в полной мере относится к иностранным ученым и квалифицированным специалистам. Уверен, что нужно серьезно усовершенствовать процедуру предоставления гражданства России".

Лейтенанты для инноваций

Предлагаемый вариант утоления кадрового голода особый. Напрашивается аналогия с ускоренной подготовкой недостающих профессионалов в области ракетной техники (спецнабор-1953). Когда в войсках стали появляться ее первые образцы, дефицит грамотных специалистов был огромным. Его требовалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Выход был найден: 21 января 1953 года Совмин СССР принял постановление № 170-80сс, в соответствии с которым 900 лучших студентов ведущих технических вузов страны призвали в армию (с присвоением звания техник-лейтенант) и зачислили на пятый курс факультета ракетного вооружения Военной артиллерийской инженерной академии им. Дзержинского. Специальная правительственная комиссия отбирала "сливки" студенчества – с крепкими знаниями и стремлением к творчеству. Ускоренное обучение длилось 15 месяцев (включая практику на полигоне и заводе). Как показали дальнейшие события, спецнабор-1953 полностью себя оправдал. 900 выпускников внесли огромный вклад в совершенствование и развитие ракетной техники, создание новейшего эффективного высокоточного вооружения и автоматизированных систем управления, подготовку прорыва в космос ("От спецнабора 1953-го к спецнабору 2014-го").

“Российские эмигранты, живущие в США, обеспечивают 20–25 процентов американского и около 10 процентов мирового хайтека”

Ученых-эмигрантов, безусловно, может заинтересовать перспектива работы в России. У многих здесь остались родные и близкие, друзья. Однако этого явно недостаточно. Сорваться с насиженного места, где есть работа, где все налажено и освоено, трудно. Кроме того, сохранилась обида на Родину, так легко расставшуюся со своими гражданами. Есть этическая сторона вопроса: человек вместо благодарности стране, приютившей его в трудный момент и давшей работу, решает ее покинуть.

Идея возврата у российских ученых-эмигрантов должна вызреть. Им придется преодолеть сомнения и страхи. Желательно помочь людям в этом. Эффективнее всего подействовало бы обращение к эмигрантам президента Владимира Путина. С четкими аргументами и гарантиями оно, безусловно, поспособствует тому, что многие решатся вернуться.

В Послании Федеральному собранию наш президент говорил о необходимости создать условия, чтобы лучшие зарубежные выпускники наших вузов, иностранные ученые и квалифицированные специалисты оставались работать в России. Но это касалось чужих людей. А теперь речь идет о своих. Для них Россия – Родина, воспитавшая, давшая прекрасное высшее образование, создавшая условия для первых творческих успехов. И конечно, о них нужно позаботиться в первую очередь.

Необходимо также массовое и профессиональное освещение чрезвычайно важной для нас задачи перехода на инновационный путь развития. Всем должно быть ясно, что именно ее решение превратит Россию в процветающую, экономически развитую страну с достойным уровнем жизни всего населения. При этом особо подчеркивается роль бывших эмигрантов – ученых и специалистов в области ИКТ, согласившихся вернуться. Надо дать им почувствовать, что Родина ждет их.

Государство, приглашая ученых вернуться, должно предоставить им право выбора постоянного или временного проживания в стране, длительности своего пребывания здесь. И указанные выше условия работы и жизни российская сторона гарантирует в любом случае. Если же ученый принимает решение выбрать Россию на жительство, ему и его семье предоставляется гражданство РФ, а выделенное жилье передается в собственность.

И еще об этике. Нужна разъяснительная работа. Суть в следующем: страны приняли в свое время российских эмигрантов, дали работу и достойный уровень жизни. Но ведь они не в накладе: получили готовых специалистов, ничего не затратив на их обучение. Наконец, проработав много лет, россияне приносили доход экономике страны пребывания. Поэтому там не должны быть в обиде на тех, кто принял решение вернуться на родину. Если же эмигрантов особо мучает эта сторона вопроса, они могут заключить контракт на определенный срок. Такое же решение вправе принять тот, кого пугает перспектива осваиваться на новом месте.

Обеспечение возврата научных кадров следует поручить специальной правительственной комиссии. Первым делом надо ознакомить эмигрантов с условиями репатриации. Находящимся в стадии решения о возврате члены комиссии должны предлагать конкретные условия работы (научная организация, вуз, должность, оклад) и проживания (район, город, квартира).

Выводы:

1. Работа над переходом страны на инновационный путь развития идет крайне медленно и неэффективно. Задача явно не будет выполнена к 2020 году. Необходимо принять срочные меры для ускорения этого процесса.

2. Одна из главных причин отставания – нехватка научных кадров, что связано с утечкой умов из России.

3. Кардинально проблема может быть решена репатриацией 500–1000 ученых, вынужденно покинувших Родину. При этом произойдет в том числе приток готовых инноваций, требующих лишь их освоения и внедрения.

4. Для обеспечения их возвращения требуется:

создать благоприятные условий для их творческой деятельности и жизни;

дать свободу выбора срока пребывания на Родине;

создать атмосферу заботы и внимания;

убедить репатриантов в том, что у них есть моральное право покинуть страну, приютившую в трудный момент;

создать правительственную комиссию по возвращению ученых-эмигрантов;

организовать обращение президента Путина с призывом вернуться.

Валентин Фараджев, кандидат технических наук, полковник в отставке

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 16 (729) за 24 апреля 2018 года