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Для Балтийского флота могут быть заказаны подводные лодки проекта 06363

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Как сообщило информационное агентство ТАСС, Балтийский флот (БФ) может стать третьим после Черноморского и Тихоокеанского, для которого будет построена серия вооруженных крылатыми ракетами "Калибр" подлодок проекта 636.3 [проект 06363]. Об этом ТАСС сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.

Головная построенная для Тихоокеанского флота ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-274 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 01614) проекта 06363 у набережной АО "Адмиралтейские верфи" на Неве в период заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, октябрь 2019 года (с) АО "Адмиралтейские верфи"

"В Главном командовании ВМФ обсуждается вопрос строительства серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Балтийского флота", - сказал один из собеседников агентства. Он добавил, что "появление на БФ подлодок - носителей "Калибров" существенно усилит ударный потенциал РФ на Балтике".

Другой источник ТАСС отметил, что "в серии для Балтфлота может быть не шесть подлодок, как для других флотов, а меньше".

В Главкомате ВМФ не стали комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.

Ранее "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) построили шесть подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота. На разных стадиях строительства и в проекте находятся еще шесть субмарин этого типа для Тихоокеанского флота. Все подлодки проекта 636.3 оснащены ракетным комплексом "Калибр-ПЛ". Такие подлодки Черноморского флота наносили ракетные удары из Средиземного моря по объектам террористов в Сирии.

В настоящее время завершила государственные испытания первая подлодка 636.3 в серии для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский". Ее передача флоту должна состояться до конца года.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Club-S
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Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
Калибр КР
ТОФ
ЧФ
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