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ТАСС

Источник: Россия планирует нарастить подводные силы на Балтике

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Подлодки проекта 636.3
Подлодки проекта 636.3.
Источник изображения: © Олег Кулешов/АО "Адмиралтейские верфи"

По данным другого источника, "в серии для Балтфлота может быть не шесть подлодок, как для других флотов, а меньше"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Балтийский флот (БФ) может стать третьим после Черноморского и Тихоокеанского, для которого будет построена серия вооруженных крылатыми ракетами "Калибр" подлодок проекта 636.3. Об этом ТАСС в четверг сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.

"В главном командовании обсуждается вопрос строительства серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Балтийского флота", - сказал один из собеседников агентства. Он добавил, что "появление на БФ подлодок - носителей "Калибров" существенно усилит ударный потенциал РФ на Балтике".

Другой источник ТАСС отметил, что "в серии для Балтфлота может быть не шесть подлодок, как для других флотов, а меньше".

В Главкомате ВМФ не стали комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.

Ранее "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) построили шесть подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота. На разных стадиях строительства и в проекте находятся еще шесть субмарин этого типа для Тихоокеанского флота. Все подлодки проекта 636.3 оснащены ракетным комплексом "Калибр-ПЛ". Такие подлодки Черноморского флота наносили ракетные удары из Средиземного моря по объектам террористов в Сирии.

Субмарины проекта 636.3 (по кодификации НАТО - Improved Kilo-II) имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3900 т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения 240 м и предельную - 300 м. Дальность хода 636.3 составляет до 7500 миль. Основное вооружение подводных лодок - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" с одноименными крылатыми ракетами, которые запускаются через торпедные аппараты из подводного положения.

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636.3
877 Палтус
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Калибр КР
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