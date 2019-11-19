Sohu (Китай): как Путин может помочь Китаю создать систему раннего предупреждения о ракетном нападении?

Готовность Владимира Путина предоставить Китаю помощь в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении была встречена в КНР весьма воодушевленно. У России есть чему поучиться, а ее опыт эксплуатации подобных систем во времена холодной войны позволит избежать ошибок.

Недавно на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что "Россия помогает Китаю создать систему раннего предупреждения о ракетном нападении". Эта новость вызвала незамедлительную реакцию международного сообщества. Действительно ли Китай и Россия хотят углубить военное сотрудничество? В конце концов, система раннего предупреждения о ракетном нападении в максимальной степени затрагивает национальную безопасность. Для Китая и России очень важно укреплять сотрудничество в этой сфере, а это значит, что партнерские отношения стратегического сотрудничества обеих стран выходят на новый исторический уровень.

Система обороны против баллистических ракет - это система вооружения, которая перехватывает баллистические ракеты стратегического назначения, поступающие от противника, направленная в особенности на перехватывание дальних и межконтинентальных баллистических ракет. Система противоракетной обороны обычно состоит из трех этапов: этап предварительного предупреждения о ракетах, этап сопровождения и идентификации цели и этап многоуровневого перехвата. Этап многоуровневого перехвата включает в себя противоракету для борьбы с баллистическими ракетами, систему наведения и систему управления. Противоракета - это перехватчик системы обороны. Согласно перехватывающему воздушному пространству, они делятся на два экзо-и эндо-атмосферные ракеты-перехватчики, где эндо-атмосферные ракеты делятся на высотные и низковысотные. Например, американская ракета "Стандарт-3" - это экзо-атмосферная система перехвата ракет средней дальности, противоракетный комплекс THAAD - высотная терминальная перехватывающая система, ракета "Пэтриот" и ракета С-300/400 - это низковысотные системы перехвата, а А-235 и С-500, разработанные Россией, как говорят, могут перехватывать ракеты противника как в пределах атмосферы, так и за ее пределами. Эти ракетные комплексы также обладают средствами раннего предупреждения, но их дистанция очень ограничена, в основном они используются для взаимодействия с их собственными радиолокационными прицельными комплексами.

Упомянутая Путиным система раннего предупреждения о ракетном нападении является лишь одной из важных частей системы обороны против баллистических ракет, тем не менее это самая важная часть, которая не включает саму ракету-перехватчик.

Система раннего предупреждения в отношении баллистических ракет главным образом используется для раннего обнаружения баллистической ракеты, обеспечивает достаточное время для раннего предупреждения согласно измеренным параметрам движения атакующей ракеты и активирует систему перехвата собственной баллистической ракеты. Основные требования системы раннего предупреждения в отношении баллистических ракет: длительное время раннего предупреждения, высокая вероятность обнаружения, низкая частота ложных тревог, большая целевая мощность, а также определенная точность измерения параметров орбиты атакующей ракеты. Система раннего предупреждения о баллистических ракетах обычно состоит из системы спутникового слежения раннего обнаружения и радиолокационной системы наземного или морского базирования. Радиолокационная система наземного или морского базирования подразделяется на радиолокационную сеть дальнего обнаружения межконтинентальных ракет и радиолокационную сеть обнаружения погруженных подводных лодок.

Система спутникового слежения раннего обнаружения - это система раннего предупреждения о ракетах, которая в основном используется для определения стартового положения атакующей ракеты, записи времени запуска, грубого измерения вектора скорости и поражаемого пространства баллистической кривой. Система состоит из нескольких видимых и инфракрасных (ультрафиолетовых) синхронных спутников, которые могут обнаруживать хвостовое пламя двигателя ракеты на активном участке полета. Данная система может обнаружить ракету с момента ее запуска и обеспечить 30-45 минут времени для раннего предупреждения, но недостатком такой системы является высокая частота ложных тревог. В целях повышения точности измерений и снижения частоты ложных тревог Соединенные Штаты разработали низкоорбитальные спутники раннего предупреждения, которые могут компенсировать технические дефекты.

Радиолокационная сеть дальнего обнаружения межконтинентальных ракет состоит из нескольких радиолокационных секций наземного или морского базирования, которые могут обеспечить 15-25 минут времени для раннего предупреждения. Радиолокационная сеть обнаружения погруженных подводных лодок также состоит из нескольких радиолокационных секций наземного базирования. Радиолокационная сеть охватывает возможные стартовые позиции подводных лодок за пределами береговой линии, но она может обеспечить только 2-20 минут времени для раннего предупреждения. Поскольку стартовая позиция подводной ракеты часто меняется, а направление атаки остается неопределенным, можно также использовать специальную систему раннего предупреждения о воздушной или спутниковой нагрузке. Например, два радара X-диапазона, размещенные Соединенными Штатами в Японии, являются радиолокационными станциями дальнего обнаружения погруженных подводных лодок, которые могут эффективно контролировать баллистические ракеты Китая, России, Северной Кореи и других стран.

США вышли из "Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", поэтому, если они разместят ракеты средней дальности рядом с территорией Китая и России, время предварительного предупреждения о ракетном нападении будет значительно сокращено, и национальная безопасность Китая и России окажется под серьезной угрозой. Кроме того, скоро истекает срок действия "Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений" между Соединенными Штатами и Россией, и существует большая вероятность его отмены. Это означает, что и Китай, и Россия столкнутся с угрозой мощных ядерных сил со стороны США, начиная от ракет средней дальности и заканчивая межконтинентальными ракетами. Поэтому очень важно укреплять сотрудничество в области средств раннего предупреждения о баллистических ракетах. Кроме того, граница с Россией расположена на севере Китая, а Соединенные Штаты и Китай находятся на одной параллели. Если Соединенные Штаты нанесут ядерный удар по Китаю со своей территории или из Арктики, российские радиолокационные станции дальнего обнаружения наземного и морского базирования могут предоставить Китаю определенные возможности раннего предупреждения. Поэтому сотрудничество между Китаем и Россией в области систем раннего предупреждения о баллистических ракетах - это не односторонний экспорт технологий, а двусторонний обмен и взаимовыгодная мера обеих стран.

С одной стороны, на протяжении более чем полувека ведения холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз имели богатый опыт эксплуатации систем раннего предупреждения о ракетном нападении, которых не хватало Китаю, в особенности это касается систем космического базирования, которые были сильными сторонами Соединенных Штатов и Советского Союза. Поэтому Китаю и России необходимо укреплять сотрудничество в области спутниковых систем раннего предупреждения космического базирования. Во-первых, обе страны могут создавать свои собственные спутниковые системы раннего предупреждения, которые будут независимы друг от друга, но при этом стороны должны будут обмениваться друг с другом информацией и совместно использовать ресурсы. Так Китай сможет достигнуть уровня России в применении потенциала разработки спутников, а также может научиться на ее успешном опыте и избежать ненужных технических ошибок. В конце концов, Соединенными Штатами и Советским Союзом уже произведено несколько поколений спутниковых систем раннего предупреждения, но проделанный ими путь был длинным и тернистым. Во-вторых, что касается радиолокационных систем дальнего обнаружения наземного базирования, абсолютно не вызывает сомнений, что Китай имеет возможность разрабатывать и размещать первоклассные радиолокационные станции с большой дальностью действия. Он может разместить свои станции в разных направлениях и в сочетании с российскими системами раннего предупреждения достичь более всестороннего обмена информацией.

С другой стороны, у России есть преимущества в виде технологий и большой опыт в создании систем раннего предупреждения о ракетном нападении, но чего ей не хватает, так это средств. Для обеспечения глобального раннего предупреждения о ракетах необходимо разместить десятки спутников, включая синхронные спутники на высоких орбитах и спутники опознавания ракет на низких орбитах, на разработку таких космических систем требуются колоссальные затраты. Россия - огромная страна, поэтому создать полномасштабную систему раннего предупреждения очень сложно в основном из-за ограниченности средств, особенно это касается Дальнего Востока, который пока является слабым местом в этом отношении. Россия может помочь Китаю создать совершенную систему раннего предупреждения космического и наземного базирования, а также подсоединить ее к российской ограниченной системе раннего предупреждения о ракетах, это является абсолютной беспроигрышной стратегией для России. Россия может пустить средства на приоритетные нужды, например, на разработку комплексов перехвата ракет А-235 и С-500, поэтому Китай и Россия могут в определенной степени совместно использовать систему раннего предупреждения.

Очевидно, что Путин в первую очередь пустил эту важную новость, чтобы показать, что Китай и Россия действительно хотят укрепить военное сотрудничество. В конце концов, для создания глобальной системы раннего предупреждения о ракетах США полагаются на НАТО и своих союзников. Для Китая и России выгодно начать сотрудничество в этой сфере. Это поможет сдвинуть Соединенные Штаты с лидирующего места в области ядерных вооружений.