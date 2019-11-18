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Интерфакс-АВН

Командующий ВДВ назвал Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище главной кузницей офицеров ВДВ

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Командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков
Командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Рязань. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Командующий ВДВ России Андрей Сердюков поздравил ветеранов, выпускников и преподавательский состав Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени Маргелова со 101 годовщиной со дня его основания.

"В этот торжественный день выражаю признательность всем командующим Воздушно-десантными войсками, начальникам училища и ветеранам. Благодаря вашему примеру, безграничной любви к родине, Воздушно-десантным войскам и училищу, передается бесценный опыт молодым защитникам отечества", - сказал Сердюков на торжественном мероприятии в субботу.

Командующий напомнил, что в 2018 году училище стало единственным военным вузом в России, которому присвоено почетное наименование "гвардейское". Сердюков назвал РГВВДКУ главной кузницей офицеров ВДВ и подразделений специального назначения.

Он также поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за внимание, которое уделяется училищу и ВДВ в целом.

Со своей стороны, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров отметил большую нагрузку и ответственность курсантов РГВВДКУ.

"В нашем училище стремятся учиться многие, но удается это самым достойным и заслуженным. Поэтому на курсантов училища ложится большая ответственность - учиться за двоих, за троих, за четверых, и быть лучшими по всем направлениям", - сказал он.

Замминистра, который также является выпускником этого училища, поздравил ветеранов, курсантов и преподавателей и привел слова Шойгу о том, что РГВВДКУ является одним из символов России. Кроме того, он указал на то, что министр уделяет особенное внимание развитию ВДВ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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