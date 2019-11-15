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ТАСС

Роскосмос потратит около 4 млрд рублей на запуск кораблей к МКС в 2020 году

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Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото
Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО "Российские космические системы"

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что в 2020 году будет два пилотируемых пуска: первый - весной, второй - осенью

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует потратить примерно 4 млрд рублей на подготовку и запуск пилотируемых кораблей "Союз МС", грузовых кораблей "Прогресс МС" к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в документах, опубликованных в четверг на сайте госзакупок.

Как говорится в проекте контракта, исполнитель по заданию заказчика выполнит "составную часть опытно-конструкторской работы на тему "Проведение работ в обеспечение пусков ракет-носителей с транспортным пилотируемым кораблем "Союз-МС", ракет-носителей с транспортным грузовым кораблем "Прогресс-МС".

Также в рамках работы будут выполнены летные испытания российского сегмента (РС) МКС и обеспечены работы по управлению комплексом РС Международной космической станции. По документу, сумма контракта составит 3,935 млрд рублей, работы начнутся с момента заключения контракта, а завершатся 31 августа 2021 года.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил журналистам, что в 2020 году будет два пилотируемых пуска: первый - весной (апрель или март), второй - осенью. Они будут впервые выполняться на ракете-носителе "Союз-2.1а".

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2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
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