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ЦАМТО

В общевойсковой армии ЮВО в течение учебного года обслужено более 1,5 тыс. ед. вооружения и военной техники

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МТО-УБ1
МТО-УБ1-мастерская технического обслуживания универсальная батальона.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 14 ноября. Ремонтно-восстановительные подразделения соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии ЮВО в летнем периоде обучения произвели ремонт и обслуживание более 1,5 тыс. ед. вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

С подразделениями материально-технического обеспечения армии в летнем периоде 2019 учебного года проведено 15 тактических и командно-штабных учений на местности.

В ходе мероприятий боевой подготовки на различных военных полигонах было задействовано до 5 тыс. ед. ВВСТ. Военнослужащими отработаны эвакуация и перевозка более 700 ед. техники.

Выполнение работ было организовано с применением новейших мобильных ремонтных комплексов ПАРМ-1АМ1, автомастерских технического обслуживания МТО-УБ1 и ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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