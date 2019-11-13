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ЦАМТО

Подразделения РХБ защиты ЦВО получили более 50 современных образцов ВВСТ в 2019 году

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ПМК-4
ПМК-4.
Источник изображения: пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 12 ноября. Более 50 современных и модернизированных образцов вооружения и военной специальной техники пополнили парки вооружения воинских частей радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЦВО в 2019 году.

Об этом сообщил начальник войск РХБ защиты ЦВО полковник Александр Родионов в ходе подведения итогов учебно-боевой деятельности войск за 2019 год.

"На смену автомобильных разливочных станций АРС-14 пришли современные комплекты АРС-14КМ с улучшенными характеристиками. Специальная машина получила новое базовое шасси, сменив устаревший ЗИЛ-131 на современный КамАЗ. Модернизированы узлы специального оборудования: обновлены цистерны, трубопроводы и усилены системы насосов.

Также получены и осваиваются новейшие подвижные пункты контроля специальной обработки КРПП-2.

"Данный образец специального вооружения войск РХБ защиты предназначен для определения в автоматическом режиме радиационного и химического фона поверхностей вооружения и военной техники, выходящих из зоны заражения. Помимо этого, получены специальные автомобили химической разведки на базе армейского вездехода "УАЗ", – отметил А.Родионов.

Начальник войск РХБ защиты ЦВО добавил, что в 2019 году более 2000 новейших противогазов ПМК-4 поставлены в соединения и части общевойсковой армии, дислоцированной в Поволжье. Противогаз полностью интегрирован в состав индивидуальной экипировки "Ратник-2", а также может быть адаптирован под любые варианты индивидуальной экипировки военнослужащих. От противогазов других образцов отличается повышенной эластичностью за счет использования синтетического бутилкаучука и силикона. В ПМК-4 предусмотрена возможность потребления воды в процессе эксплуатации, а также установки средств коррекции зрения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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