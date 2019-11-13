Bloomberg (США): США проводят новую оценку угроз космической войны со стороны Китая и России

Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая вести боевые действия в космосе, поскольку представители военного командования выражают озабоченность в связи с достижениями этих противников в области постановки помех спутникам на орбите, нанесения по ним ударов и их уничтожения, сообщает издание.

Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая вести боевые действия в космосе, поскольку представители военного командования выражают озабоченность в связи с достижениями этих противников в области постановки помех спутникам на орбите, нанесения по ним ударов и их уничтожения.

Генерал ВВС США Джон Хайтен (John Hyten) до того, как покинуть свой предыдущий пост главы Стратегического командования вооруженных сил США, поручил национальной разведке провести оценку, и она "в настоящее время проводится силами разведывательного сообщества", сказала официальный представитель ВВС США подполковник Кристина Хоггатт (Christina Hoggatt). Теперь Хайтен является военным офицером № 2 США.

Новое командование Космических сил США будет использовать подготовленную разведкой обновленную оценку "наряду с текущими операциями и важной информацией, представляемой нашими зарубежными, гражданскими и коммерческими партнерами, чтобы определить и ввести в перспективе "требования к обучению и материально-техническому обеспечению", сказал Хоггатт.

Существующие и потенциальные угрозы космических войн помимо прочего использовались для обоснования создания космического командования, нового Агентства космических разработок и, возможно, шестого рода войск, которые будут называться космическими силами.

Основанием для этих опасений станет ежегодный доклад, который опубликует 14 ноября уполномоченная Конгрессом США Комиссия по анализу экономики и безопасности Китая и США (U.S.-China Economic and Security Review Commission).

Комиссия по анализу экономики и безопасности Китая

Авторы доклада сделали вывод, согласно которому Китай "считает космос основным слабым местом США в военной и экономической сферах. Он разработал целый ряд вооружений - систем прямого вывода на орбиту, кибернетических, электромагнитных и орбитальных систем для поражения целей в космическом пространстве, способных поражать космические объекты США почти всех классов".

"Вполне возможно, что Соединенным Штатам будет трудно удержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США более уязвимы в космосе", - говорится в предварительно разосланном тексте доклада. Как говорится в докладе комиссии, которой специально поручено докладывать об экономических и военных угрозах, исходящих от Китая, после проведенных в 2007 году испытаний, о которых много писали, Китай ни одного спутника не сбил. Однако "он продолжает почти ежегодно проводить испытания кинетических систем поражения целей в космическом пространстве - иногда под видом" испытаний перехвата баллистических ракет.

Свидетельством этих опасений служит то, что Пентагон, по данным Исследовательской службы Конгресса США, попросил увеличить расходы на обеспечение национальной безопасности в космосе на текущий 2020 финансовый год на 14,1 миллиарда долларов, что примерно на 14% больше, чем в 2019 финансовом году.

По данным генерального инспектора Пентагона, Соединенным Штатам принадлежат 870 из имеющихся в мире 1880 разведывательных, спутников, спутников связи, навигационных и научных спутников.

Оценки, проводимые национальной разведывательной службой, как правило, обновляются каждые два-три года. Результаты новой оценки будут включены в следующий открытый для общего доступа доклад разведывательного сообщества "Оценка международной угрозы безопасности" ("Worldwide Threat Assessment").

Пресс-секретарь Аппарата директора Национальной разведки Моника Таллос (Monica Tullos) написала в электронном письме, что "в соответствии с нашей обычной практикой публикации докладов, открытое обсуждение готовящихся к публикации или предыдущих докладов с оценками разведывательного сообщества не разрешается. Это ограничение относится к тематике докладов".

Выступая в прошлом месяце на конференции, глава департамента по космической политике Министерства обороны США Стив Китай (Steve Kitay) заявил, что "угрозы действительно как никогда высоки и их становится больше".

Новое командование Космических сил "ежедневно взаимодействует" со спецслужбами, и у них есть представители внутри организации, сказала пресс-секретарь ВВС Хоггатт. "Мы регулярно сотрудничаем и согласовываем вопросы, касающиеся угроз в космосе, включая угрозы со стороны Китая/России".

"Мы хорошо понимаем" космическую стратегию Китая, заявил в сентябре на мероприятии Ассоциации ВВС глава командования Космических сил США генерал Джон Рэймонд (John Raymond). "Мы понимаем их возможности", и "вполне спокойно воспринимаем то, что они разрабатывают оружие направленной энергии и, вероятно, создают боевые лазеры, чтобы "ослепить" наши спутники", - сказал Раймонд. Они также разрабатывают довольно мощные "орбитальные" системы, которые довольно сложны" и могут иметь двойное назначение, сказал он.

Контроль над вооружениями

Аналитики по контролю над вооружениями, которые следят за вопросами создания противокосмического потенциала, не отрицают военных проблем США, но обвиняют их в неспособности добиться введения международных ограничений на космическое оружие.

"Создание противоспутниковых технологий, помимо прочего, таких как ракеты прямого попадания с прямым выведением на орбиту цели, безусловно, находится в пределах технических возможностей России и Китая", "также как и обеспечение возможности приблизиться к другому спутнику для его ремонта либо поражения", написала в электронном письме Лаура Грего (Laura Grego) из Союза заинтересованных ученых (Union of Concerned Scientists). "США впереди" по этим возможностям, но Россия и Китай их догонят, если захотят".

"Проблема заключается в том, в отношении военного использования космоса не предпринимается никаких действий по сдерживанию этого соперничества, нет никаких политических или юридических соглашений, ограничивающих развертывание противоспутникового оружия или официально устанавливающих нормы поведения", - отметила она.

Аналитик Фонда "Безопасный мир" Виктория Сэмсон (Victoria Samson) также считает возможности России и Китая "реальными и потенциальными угрозами", но, по ее словам, "актуальность и преднамеренная враждебность конкретно против США преувеличены, и, несмотря утверждения некоторых, США не сидят сложа руки".

Исследования и разработки в области противокосмического потенциала Россия и Китай "проводят не в вакууме: почти все, что разрабатывают они, разрабатывают и США", или "уже разработали", сказала она.

Энтони Капаччо (Anthony Capaccio)