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ТАСС

В России снимут фильм о спасении штурмана Су-24, сбитого турецким F-16 в Сирии

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Бомбардировщик Су-24М
Фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС России отправляется в боевой вылет с сирийского аэродрома Базель аль-Асад ("Хмеймим") близ Латакии. 10.10.2015.
Источник изображения: МО РФ

Кастинг актеров планируется начать в марте 2020 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Художественный фильм о действиях российской группировки в Сирии, в основу которого будет положена операция по спасению штурмана Су-24, сбитого F-16 ВВС Турции в 2015 году, начнут снимать в следующем году. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в Минобороны РФ.

"Принято решение снять фильм о спасательной операции, которая была развернута в Сирии для эвакуации экипажа сбитого Су-24", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что в киноленте будет показана история спасения Константина Мурахтина - штурмана фронтового бомбардировщика Су-24М, сбитого истребителем F-16 ВВС Турции 24 ноября 2015. Также в картине будут показаны гибель командира самолета Олега Пешкова и морпеха из спасательной группы Александра Позынича.

"Это будет комплексная история о работе всех группировки в Сирии, всех разнородных сил и подвиге русского воина", - сообщил источник.

Главный герой

По его словам, сюжет фильма основан на реальных событиях, хотя будут присутствовать и вымышленные персонажи. Главный протогонист - командир отряда Сил специальных операций, который руководит эвакуацией Мурахтина. "Это будет собирательный образ. История будет переплетена так, что невозможно будет отделить реальность от вымысла, однако военные специалисты без труда увидят себя и свое окружение. Также в сюжет вплетена любовная линия", - отметил собеседник. Он добавил, что на экране будет воссоздана максимально реалистичная картина боевых будней российских военных в Сирии.

Источник отметил, что создатели не ставят во главу угла кассовые сборы. "Мы делаем упор на то, чтобы показать работу российских военных, дух российской армии. Фильм призван воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма и гордости за свою страну", - пояснил он.

По словам собеседника, сейчас начинается подготовительный этап. Кастинг актеров планируется начать в марте следующего года. Он не назвал компанию, которая будет вести съемки.

Спасение штурмана

24 ноября 2015 года фронтовой бомбардировщик Су-24М (бортовой номер "83 белый", регистрационный номер RF-90932) Особой авиационной группы ВКС России в Сирии был сбит истребителем F-16 Fighting Falcon (Эф-16 "Файтинг фэлкон") ВВС Турции в воздушном пространстве Сирии. Летчикам удалось катапультироваться, по ним был открыт огонь с земли, пилот подполковник Олег Пешков погиб, штурман Константин Мурахтин оказался на территории, захваченной боевиками.

На поиски летчиков вылетели вертолеты ВКС России, в ходе операции один из них (Ми-8АМТШ) был поврежден обстрелом с земли. На его борту погиб морской пехотинец-контрактник - матрос Александр Позынич. Вертолет совершил вынужденную посадку на нейтральной территории, экипаж и личный состав поисково-спасательной группы были эвакуированы, сама машина позднее уничтожена минометным огнем с территории, подконтрольной бандформированиям. Штурман сбитого бомбардировщика - капитан Константин Мурахтин - был спасен спецподразделениями ВС РФ и сирийской армии.

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