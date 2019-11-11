В Пентагоне заявили о готовности провести операцию против нового лидера ИГ

США имеют информацию о предполагаемом новом лидере террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России) и будут активно следить за его деятельностью, чтобы в нужный момент провести операцию против него. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марки Милли в интервью телеканалу ABC в воскресенье, 10 ноября.

"Его (лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. — Ред.) смерть оказала очень серьезное разрушительное влияние на группировку в целом. По всей видимости, его заменили другим лидером. У нас имеется большой объем информации о данном лице. В последующие дни, недели и месяцы мы увидим, удастся ли ему собрать по кусочкам свою организацию. Мы будем внимательно следить за ним, когда появится возможность, мы займемся и им", — рассказал Милли.

Ранее 7 ноября стало известно о задержании двух главарей ИГ силами быстрого реагирования Ирака к северу от Багдада. Их арестовали за хранение оружия и боеприпасов.

Об уничтожении главаря ИГ президент США Дональд Трамп заявил 27 октября. Террорист привел в действие пояс смертника, пытаясь скрыться в подземном тоннеле. Позже представители американских военных подтвердили, что анализ ДНК доказывает уничтожение именно аль-Багдади.