В США засняли корпус неизвестной боевой машины, подготовленный к отправке на Аляску

Американские блогеры засняли корпус неизвестной боевой машины (платформу), которую военнослужащие армии США грузили для отправки на Аляску.

Фото Нэйтана Уайта Источник изображения: https://twitter.com/NathanMWhite82

Отмечается, что речь может идти о корпусе новейшей боевой машины, который направляется в Центр испытаний в Форт-Грили (штат Аляска). Одна из особенностей этого центра состоит в том, что в нём военную технику испытываются на эффективность работы в низкотемпературных условиях.

Дополнительно отмечается, что низкотемпературному воздействию собираются подвергать корпус, в котором использовались особые технологии сварки. По некоторым данным, корпус боевой машины выполнен на основе ультралёгкого и сверхпрочного сплава алюминия (о каком конкретно сплаве может идти речь, не сообщается). Зато говорится о том, что на снимке может быть запечатлена перспективная боевая платформа с реализованными технологиями корпорации CT (Concurrent Technologies). В этой корпорации занимаются вопросами материаловедения – создают специальные добавки к различного рода сплавам, которые в итоге расширяют список полезных свойств материала. Также специалисты корпорации используют особую технологию сварки – сварка трением с перемешиванием.

Примечательно, что в 2017 году, как сообщает Defence Blog, CT получила контракт от Центра исследований бронетанковой и автомобильной техники. Контракт касался исследований в сфере "усталости" металлов, баллистических характеристик материалов, повышения эффективности сварных швов. Контракт предусматривает исполнение до 27 сентября 2022 года.

Ранее в корпорации отмечали, что обладают технологиями по созданию лёгких транспортных средств с высокой живучестью.

Источник изображения: https://twitter.com/NathanMWhite82

Фото Нэйтана Уайта

Недавно было проведено закрытое испытание корпуса платформы от CT. Под днищем был осуществлён взрыв, который в итоге не привёл к гибели членов экипажа. Испытания проводились по схеме моделирования воздействия взрыва на человека.

По некоторым данным, корпорация занята создание корпуса боевой машины NGCV, которая в итоге должна заменить американские "Брэдли". Специалисты отмечают, что при реализации корпуса перспективной боевой машины для армии США используется именно сварка "без расплавления" - сварка, нагрев материала которой происходит вследствие трения.