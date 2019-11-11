НАТО: две недели на захват Калининграда? Путин: 5 дней для захвата 5-8 столиц государств НАТО (Eastday, Китай)

НАТО заявила, что ей понадобиться всего лишь две недели, чтобы захватить российский Калининград. Что это – реальная угроза или обыкновенный блеф? "Еще не завоевали Калининград, а русская атомная бомба уже стерла польскую Варшаву", – рассуждают китайские читатели. Да и ответ самой России звучит не менее угрожающе.

НАТО заявила, что силам коалиции потребуется всего две недели, чтобы захватить российский анклав Калининград. Является ли эта угроза блефом или все-таки имеет реальную силу? Чего же хотят добиться Соединенные Штаты?

Недавно американцы выступили с сумасшедшим и даже опасным вопросом: сможет НАТО захватить российский анклав Калининград за две недели? Ответ был утвердительный. Если рассматривать географическое положение Калининграда, то он находится на южном берегу Балтийского моря между Польшей и Литвой. Группа военных аналитиков в США пришли к выводу: в случае возникновения вооруженного конфликта между силами НАТО и Россией, коалиция сможет захватить Калининград за две недели. Эти новости, конечно же, должны были достигнуть Путина. Уже через несколько дней Путин прибыл в Калининград, а также осмотрел строящийся корвет "Гремящий". Это новое российское смертельное оружие должно быть завершено в этом году. Он также известен как аналог "Борея" и успешно провел испытания ядерного ракетного комплекса "Булава" с баллистическими ракетами 355А. Эти новости вынудили умолкнуть даже самые безумные предположения.

"Если Россия решит начать военные действия со стран Прибалтики, то силы коалиции НАТО нанесут удар по России. И НАТО сможет легко победить Калининград с помощью соседней Польши". Это утверждение появилось в недавнем докладе Джеймстаунского фонда, американского аналитического военного центра. В докладе было сделано предположение о вероятности конфликта между НАТО и Россией на Балтийском направлении. В заключении делается вывод, что из-за сильной системы ПВО и противоракетной обороны в начале войны российская армия смогла бы обеспечить эффективную защиту Калининграда, но если американские и польские сухопутные войска будут наращивать там военную мощь, то Россия в конечном итоге не сможет противостоять захвату этого анклава. Доклад звучит убедительно, но это также совсем не беспочвенные слухи. Еще в сентябре Главнокомандующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что Пентагон разработал оперативный план по уничтожению системы противовоздушной обороны в Калининграде. Прочитав доклад американского аналитического центра о возможности захвата Калининграда за две недели, губернатор города сказал, что американцы планируют операции, словно пишут романы, и если американцы начнут суетиться вокруг Калининграда, то Россия разработает соответствующую стратегию.

С точки зрения новостей, это сенсационная идея - захватить Калининград за две недели, однако не безумие ли это, если говорить о реальном мире?

Ду Вэньлун, специальный военный эксперт "Новых оборонных вопросов", считает, что если Калининград будет захвачен в течение двух недель, это будет довольно "скромной" победой, поскольку площадь Калининграда отнюдь не большая - всего 15 тысяч квадратных километров, а кроме того дальность от российской границы составляет 500 километров. Он находится в 1000 километрах от Москвы, но очень близко к странам НАТО, всего в 300 километрах от Германии, отделенный лишь Польшей. В случае конфликта, если НАТО будет стремительно наступать, то в 14-дневной атаке Калининграда не будет необходимости - достаточно будет и двух дней. Но после атак есть вероятность, что ситуация станет намного более серьезной. Если коалиция спровоцирует такую большую катастрофу всего за два дня, вероятно, она не сможет выдержать последствия, потому что президент Путин в ответ на доклад заявил, что российская армия может захватить от пяти до восьми столиц альянса в течение дней. Согласно этому заявлению, если в регионе произойдет так называемая стрельба, вполне возможно, что весь европейский регион, включая страны НАТО у российской границы, окажется целью России. Если в самом деле возникнет подобный прецедент, весьма вероятно, что вся Европа в результате окажется единой ареной военных действий. Таким образом, этот удар в течение двух недель затронет не только Калининград, но, скорее всего, взорвет и все "бочки с бензином" в регионе.

Конкуренция крупных держав, в том числе недавнее военное сдерживание НАТО России, фактически, привели к тому, что у периферии России скопилось очень много подобных "бочек", для взрыва которых будет достаточно одной искры. Откуда высечь эту искру? Будет ли это Калининград или три страны Прибалтики и Польша? Любое даже небольшое дуновение ветра может превратить искру в бушующее пламя по всему региону.

Комментарии читателей:

Соленая рыба Khali: Не знаю, слышали ли вы или нет известное высказывание Путина, что если России не будет, то и мира не будет?

Чжоу_Лимон: Его Величество Путин всегда так здорово высказывается, да-а, этот мир меняется слишком быстро.

Один мимимишный текстовый поцелуйчик: Прибалтика на самом деле не захочет воевать, иначе они же первыми и исчезнут!

defy_er: Вот Саудовская Аравия использовала американскую противоракетную систему, и поэтому их нефтяные промыслы разбомбили!

Два_ростка3344: Однажды немецкая армия уже воевала с Россией и наступала на "русскую" столицу. Из-за снегопада и этой свиньи Японии она потерпела поражение