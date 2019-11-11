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bmpd.livejournal.com

Первый серийный истребитель Су-57

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Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко 8 ноября 2019 года посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиал ПАО "Компания "Сухой", где, в частности, осмотрел первый достраивающийся серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА) - самолет с номером Т-50С-1. (серийный номер 51001). На самолет уже нанесен бортовой номер "01 синий"

"Первый серийный самолет Су-57 практически готов к отправке в войска. До конца года он уже будет поставлен ВКС. В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства", - заявил А. Криворучко.

Первый достраивающийся на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА) - самолет с номером Т-50С-1. (серийный номер 51001, бортовой номер "01 синий"). Комсомольск-га-Амуре, 08.11.2019 (с) РИА Новости

Со стороны bmpd напомним, что 22 августа 2018 года в Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2018",. Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы первых двух серийных истребителей пятого поколения Су-57 (в облике Т-50С - борта Т-50С-1 и Т-50С-2) с двигателями "первого этапа" ("изделие 117"). Сроки исполнения контракта - 2018-2020 годы,. с поставкой по одному самолету в 2019 и 2020 годах. Таким образом продемонстрированный А. Криворучко самолет является первой машиной по данному контракту.

В свою очередь, 27 июня 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы еще 76 серийных истребителей пятого поколения Су-57. Сроки исполнения контракта - 2020-2027 годы,.

Видео (с) телеканал "Звезда":

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
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