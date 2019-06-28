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28.06.2019
bmpd.livejournal.com

Подписан контракт на поставку Министерству обороны России 76 истребителей пятого поколения Су-57

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Как сообщило 27 июня 2019 года информационное агентство ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой". Об этом сообщил журналистам на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Первый и четвертый опытные летные образцы Т-50-1 (бортовой номер "051") и Т-50-4 (бортовой номер "054") российского истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), 2019 год (с) Вадим Савицкий / russianplanes.net / ( ссылка )

Ранее сообщалось о подписании на "Армии-2019" 46 государственных контрактов на сумму более 1 трлн рублей, в том числе Минобороны РФ с холдингом "Сухой" был подписан госконтракт на изготовление и поставку многоцелевого истребителя Су-57 для нужд Минобороны РФ.

"76 самолетов", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, сколько самолетов Су-57 получит Минобороны РФ.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко также подтвердил журналистам, что ведомство получит 76 истребителей Су-57 в рамках контракта. Он уточнил, что самолеты будут поставлены, как и поручал президент РФ, до 2028 года.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Персоны
Криворучко Алексей
Мантуров Денис
Проекты
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
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