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28.06.2019
ТАСС

Минобороны получит 76 истребителей Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: vk.com/mil

Самолеты будут поставлены до 2028 года

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ранее сообщалось о подписании на "Армии-2019" 46 государственных контрактов на сумму более 1 трлн рублей, в том числе Минобороны РФ с холдингом "Сухой" был подписан госконтракт на изготовление и поставку многоцелевого истребителя Су-57 для нужд Минобороны РФ.

"76 самолетов", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, сколько самолетов Су-57 получит Минобороны РФ.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко также подтвердил журналистам, что ведомство получит 76 истребителей Су-57 в рамках контракта. Он уточнил, что самолеты будут поставлены, как и поручал президент РФ, до 2028 года.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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ПАК ФА
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Криворучко Алексей
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1 комментарий
№1
28.06.2019 09:56
Изначально анонсировался контракт на строительство крупной серии Ка-52М их должно было быть заказано примерно столько же, если не больше, чем Ми-28НМ, но закрытая часть форума прошла, а по вертолетам Камова новостей нет.

Так же как и нет новостей- будут ли закупки для МА Ка-52К и Су-30СМ, которые ей обещали уже очень давно (в количествах, измеряемых хотя бы эскадрильями-полками).

Чего назаказывали то на триллион? 76 самолётов и две лодки?
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