Введен в строй дизель-электрический ледокол "Обь"

Как сообщило ФГУП "Атомфлот", 5 ноября 2019 года в Мурманске на дизель-электрическом портовом ледоколе "Обь" ФГУП "Атомфлот" (предприятие Госкорпорации "Росатом") поднят государственный флаг. Дизель-электрическое судно является флагманом проекта "Портофлот".

Построенный на ПАО "Выборгский судостроительный завод" по заказу ФГУП "Атомфлот" дизель-элнетрический портовый ледокол "Обь" проекта Aker ARC 124. Мурманск, 05.11.2019 (с) ФГУП "Атомфлот"

"Ввод в эксплуатацию первого неатомного ледокола Росатомфлота завершает масштабный проект по созданию предприятием портового флота для работы в порту Сабетта, - говорит генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка. - Успешная реализация проекта, качество работы отечественных судостроителей дают основания говорить, что услуги портового флота будут востребованы и другими крупнейшими арктическими проектами".

Дизель-электрический ледокол "Обь" обладает исключительной маневренностью. Судно оснащено современным электродвижительным комплексом и инновационной электроэнергетической системой.

"Мы переходим к стадии эксплуатации портового флота для проекта "Ямал-СПГ" на ближайшие 25 лет, - сказал заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша. - Я уверен, что Обская губа становится центром производства сжиженного природного газа. Это самый динамичный рынок в мире, на котором Российская Федерация займет свое достойное место".

7 ноября дизель-электрический ледокол "Обь" ФГУП "Атомфлот" выйдет из Мурманска в направлении порта Сабетта.

Справочно:

Портовый ледокол "Обь" проекта "Aker ARC 124" (ледовый класс Icebreaker7) обладает мощностью 12 МВт. Судно способно эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров. Закладка портового ледокола на стапеле ПАО "Выборгский судостроительный завод" состоялась 27 сентября 2016 года.

Длина судна составляет 89,2 м, ширина - 21,9 м, осадка - 7,5 м. Силовая установка состоит из трёх главных генераторных агрегатов со среднеоборотными двигателями и отдельного стояночного агрегата. Четыре полноповоротных движителя с ледовым усилением мощностью на валах по 3000 кВт создают упор на швартовых 115 тонн. Винторулевые колонки, расположенные попарно в корме и носу судна, дают возможность ледоколу эффективно маневрировать в любом направлении.

Проект "Портофлот" - это новое направление бизнеса ФГУП "Атомфлот". В его рамках построены буксиры "Пур", "Тамбей", "Надым", "Юрибей" и портовый ледокол "Обь".

Работа в арктических портах требует специальных навыков и особых судов. ФГУП "Атомфлот" оперирует современным флотом, на котором трудятся моряки, чьи профессиональные компетенции подтверждены успешным опытом работы в Арктике. Сегодня предприятие оказывает полный комплекс портовых услуг в акватории порта Сабетта. Портовый флот совместно с атомными ледоколами работает с танкерами-газовозами грузовместимостью свыше 170 тыс. кубометров каждый".

В ноябре 2014 года ФГУП "Атомфлот" подписан Договор на оказание комплекса услуг портового флота на обеспечение проводки судов и обслуживание акватории порта Сабетта для проекта "Ямал СПГ" сроком до 31 декабря 2040 года.

Со стороны bmpd напомним, что контракт на строительство и поставку ФГУП "Атомфлот" портового ледокола проекта Aker Arc 124 по итогам конкурсных процедур был заключен ПАО "Выборгский судостроительный завод" 30 апреля 2015 года. Контрактным сроком сдачи ледокола был при этом обозначен ноябрь 2018 года.

Технический проект ледокола был разработан финским проектным бюро Aker Arctic Technology Inc. Рабочую конструкторскую документацию готовило ЦКБ "Балтсудопроект" при участии АО "КБ "Вымпел". Закладка судна в Выборге состоялась 27 сентября 2016 года, ледокол был переведен на самопогружающуюся баржу "Атлант" в августе 2017 года и спущен на воду 21 июня 2018 года. Заводские ходовые испытания ледокола "Обь" были начаты 5 сентября 2019 года.

Судно имеет ледовый класс РМРС Icebreaker 7 IACS Polar Class 3. Мощность ледокола позволит ему эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров.