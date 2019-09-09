Ледокол "Обь" вышел на испытания

Как сообщило ПАО "Выборгский судостроительный завод" (Выборг, входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация"), 5 сентября 2019 года построенный на предприятии по заказу ФГУП "Атомфлот" портовый ледокол проекта Aker ARC 124 "Обь" (заводской номер 232) отправился на ходовые испытания в Балтийское море. В ходе испытаний будут проверены соответствия реальных параметров и мощностей судна проектным характеристикам, надёжность работы оборудования и судовых систем.

Построенный на ПАО "Выборгский судостроительный завод" по заказу ФГУП "Атомфлот" портовый ледокол "Обь" проекта Aker ARC 124 выходит на заводские ходовые испытания. Выборг, 05.09.2019 (с) ПАО "Выборгский судостроительный завод"

Судно построено под техническим наблюдением Российского Морского Регистра Судоходства под класс Icebreaker 7.

Портовый ледокол мощностью около 12 МВт с инновационной системой движения будет обеспечивать навигацию танкеров СПГ на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал. Отличительной чертой судна является инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех винто-рулевых колонок мощностью 3 МВт каждая. Винто-рулевые колонки расположены попарно в носу и корме судна, что дает возможность максимально эффективной работы во льду как кормой, так и носом, маневрирования и выполнения специальных задач в акватории порта Сабетта, где в настоящий момент ведется строительство завода по сжижению природного газа в рамках проекта "Ямал СПГ".

Судно было заложено 27 сентября 2016 года. Спуск на воду состоялся 21 июня 2018 года.

Технические характеристики судна:

Общая длина - 89,2 м

Ширина - 21,9 м

Осадка - 7,5 м

Мощность - 12 МВт

Ледопроходимость - 1,5 м

Класс - Icebreaker 7

4 пропульсивных азимутальных установки типа Azipod мощностью 3 МВт каждая

Со стороны bmpd напомним, что контракт на строительство и поставку ФГУП "Атомфлот" портового ледокола проекта Aker Arc 124 по итогам конкурсных процедур был заключен ПАО "Выборгский судостроительный завод" 30 апреля 2015 года. Контрактным сроком сдачи ледокола был при этом обозначен ноябрь 2018 года.

Технический проект ледокола был разработан финским проектным бюро Aker Arctic Technology Inc. Рабочую конструкторскую документацию готовило ЦКБ "Балтсудопроект" при участии АО "КБ "Вымпел". Закладка судна в Выборге состоялась 27 сентября 2016 года, ледокол был переведен на самопогружающуюся баржу "Атлант" в августе 2017 года и спущен на воду 21 июня 2018 года.

Судно имеет ледовый класс РМРС Icebreaker 7 IACS Polar Class 3. Мощность ледокола позволит ему эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров.

Построенный на ПАО "Выборгский судостроительный завод" по заказу ФГУП "Атомфлот" портовый ледокол "Обь" проекта Aker ARC 124 выходит на заводские ходовые испытания. Выборг, 05.09.2019 (с) ПАО "Выборгский судостроительный завод"