"Им не нужна нефть": курдский генерал рассказал, почему американцы должны остаться в Сирии

В ближневосточном издании Rudaw Media Network вышло большое интервью с командующим так называемыми Сирийскими демократическими силами (СДС-SDF) курдским генералом Мазлумом Абди (по некоторым данным, его настоящее имя - Ферхат Абди Шахин). Это тот самый человек, выдачи которого Анкара на днях попросила у Вашингтона, так как считается его террористом.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе интервью был поднят вопрос о предложении официального Дамаска по вхождению курдских вооружённых отрядов в сирийскую правительственную армию.

По словам Мазлума, диалог с Дамаском сохраняется, причём основная точка соприкосновения с силами Башара Асада состоит в том, чтобы совместно "противостоять турецкой оккупации севере Сирии". При этом курдский генерал заявил, что СДС, "как институт", должны иметь независимость от Дамаска, "как гарантию того, что в новой сирийской конституции будут чётко прописаны права курдского народа Сирии".

Мазлум:

Представители Дамаска показали нам карту, на которой нами были отмечены территории Сирийского Курдистана. Они нам сказали, что такое наименование недопустимо в Сирии. Но для нас это важно. Сирийской правительство должно это принять, так как на севере Сирии есть районы, где 90% населения – этнические курды.

У Мазлума Абди спросили, что русские думают по поводу такой позиции СДС? По словам курдского самопровозглашённого генерала, Россия не хочет ухудшения обстановки на севере Сирии, а потому предлагает вести диалог.

Курдский генерал:

Но пока окончательное решение не принято. Но наши встречи с сирийским правительством являются очень серьёзными.

У Мазлума спросили, сколько на севере Сирии американских баз, сколько из них американцы покинули и какие вообще цели американцы в САР преследуют сейчас?

Ответ был следующим:

У нас сегодня была встреча с американцами, разговор длился около часа. Они нам сказали о безопасности своего контингента, перечислили 8 основных положений взаимодействия. Я сейчас не буду их перечислять. Скажу только, что речь о районах их нахождения, о численности войск. У них есть присутствие в Кобани, есть американский контингент от Дейр-эз-Зора до границ с Ираком. Они преследуют те же цели, что и раньше: противодействие террористами ИГИЛ (*запрещено в РФ), охрана лагерей, где содержатся игиловцы, контроль воздушного пространства. Их цель также состоит в защите нефтяных месторождений.

По словам самопровозглашённого генерала, американцам "не нужна нефть Сирии":

Они просто удерживают баланс, чтобы нефть не досталась, например, ИГИЛ*, режиму Асада или другим силам. Именно поэтому американцы должны остаться в Сирии.

Интересно, кому же, по мнению генерала, должна доставаться сирийская нефть, если не законному сирийскому правительству. Неужели курдским вооружённым отрядам?

Мазлум в интервью опроверг слухи о том, что США закрыли воздушное пространство над Сирией для турецкой военной авиации.

Курдский генерал:

Да, мы порой критикуем Америку. Мы критикуем её в той или иной степени уже больше пяти лет. Они тут играли важную военную роль, но не играли никакой политической роли. И мы будем их критиковать, пока они не сыграют важной политической роли в регионе.

Генерал Мазлум в интервью заявил, что курдское население Сирии готово участвовать в формировании Конституционного совета, вести переговоры с другими сторонами.