В Афгане у БТРов фугасы проламывали днище, у "Бумеранга" этого не будет

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Российские новейшие бронемашины "Бумеранг", "Курганец-25" очень часто различные "специалисты" критикуют за то, что они выше уже давно ставших привычными БМП-2 и БТР-80.

О новейшей гусеничной БМП мы уже писали минувшем летом в материале: "Новейшая БМП "Курганец-25" - мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье".

Теперь поговорим о колесной легкобронированной технике. БТР-70 и БТР-80 прошли обкатку Афганистаном. Но, как оказалось, эта техника, создававшаяся для масштабной ядерной войны в Европе, плохо годится для такого конфликта. Например, недостаточной оказалась противоминная защита, особенно от самодельных фугасов, нередки были случаи, когда происходили проломы днища, что приводило к жертвам среди мотострелков.

Позже эти недостатки дали о себе знать в ходе локальных конфликтов на постсоветском пространстве. Поскольку армия была на голодном финансовом пайке, военнослужащим порой приходилось самостоятельно решать проблему с защитой от мин и фугасов.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Здесь еще раз хочется вспомнить увиденный у наших миротворцев в Абхазии весной 1999 года БТР-70, на который в полевых условиях была установлена сваренная из обычного металла рубка с многослойными стенками, пустоты между которыми заполнялись гравием. Это сооружение предназначалось для защиты едущих на броне саперов.

Из-за своей громоздкости данная "модернизация" большого распространения не получила, и военнослужащие вынуждены были открыто ездить на броне бэтээров как в Абхазии, так и в других горячих точках.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

А вот с "Бумерангом" такого не будет - экипаж и десант - за надежной броней, которая защитит не только от пуль и осколков, но и снарядов малокалиберных автоматических пушек. От ПТУРов и реактивных гранат поможет отбиться активная система, сбивающая эти боеприпасы.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Солидная защита днища обезопасит от мин и фугасов. Но, поскольку чудес не бывает, за высокую выживаемость в бою пришлось заплатить увеличившимися размерами.