Новейшая БМП "Курганец-25" – мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Время от времени в Сети появляются материалы, критикующие новейшую российскую БМП Б-11 "Курганец-25". Дескать, она слишком большая по своим размерам, то есть, "мечта гранатометчика".

Однако техника предыдущих поколений - сравнительно компактная по сравнению с этой перспективной машиной, но в конфликтах прошлых лет счет потерянных машин идет на сотни единиц. Они легко жглись гранатометчиками, и размеры не особо спасали. Не зря же их прозвали "братскими могилами пехоты".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Также еще один недостаток БМП-1 и БМП-2 - очень слабая противоминная защита. Поэтому все, кроме водителя и наводчика-оператора, на маршах предпочитали ездить верхом на броне.

Все эти недочеты как раз и исправили на "Курганце". Сейчас, конечно, никто не будет открыто говорить, насколько его неуязвимость выше предшественников, но стоит обратить внимание на мощную защиту днища и бортов.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Можно вспомнить о наличии комплекса активной защиты, способного сбивать атакующие реактивные гранаты и противотанковые ракеты.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Все это, а также мощный двигатель, современная система управления огнем, необитаемый модуль с вооружением делает Б-11 БМП XXI века. Старые машины, конечно, можно модернизировать, но они никогда не смогут сравняться по уровню с техникой нового поколения.

Лев Романов