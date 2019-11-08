Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы

Головной институт Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" ЦНИИмаш создал центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

На состоявшемся заседании Совета директоров акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" приняли новую организационную структуру АО "ЦНИИмаш".

В нее вошли вновь созданные подразделения, такие как Центр метрологического обеспечения ракетно-космической промышленности, проектный офис "Сфера", центр по формированию программ исследования и освоения планет и тел солнечной системы, проектно-конструкторский центр многоразовых ракетно-космических систем, центр информационных технологий, Центр управления программами и проектами, информационно-аналитический центр обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве.

Ранее в этот же день директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что дискриминации женщин при наборе в отряд космонавтов нет, однако желающих среди них не много.