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Известия.ru

Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы

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ЦНИИМаш
ЦНИИМаш.
Источник изображения: gazeta.ru

Головной институт Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" ЦНИИмаш создал центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

На состоявшемся заседании Совета директоров акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" приняли новую организационную структуру АО "ЦНИИмаш".

В нее вошли вновь созданные подразделения, такие как Центр метрологического обеспечения ракетно-космической промышленности, проектный офис "Сфера", центр по формированию программ исследования и освоения планет и тел солнечной системы, проектно-конструкторский центр многоразовых ракетно-космических систем, центр информационных технологий, Центр управления программами и проектами, информационно-аналитический центр обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве.

Ранее в этот же день директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что дискриминации женщин при наборе в отряд космонавтов нет, однако желающих среди них не много.

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1 комментарий
№1
08.11.2019 14:42
Планы уже есть? Сколько ярдов планет в год планируется осваивать?
P.S. Это не тот институт, где с помощью СВД гребут?
0
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