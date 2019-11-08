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Известия.ru

Крикалев заявил об отсутствии дискриминации женщин при наборе в космонавты

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Дискриминации женщин при наборе в отряд космонавтов нет, однако желающих среди них не много, сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам, российский космонавт Сергей Крикалев, выступая на форуме "Космостарт" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщает в четверг, 7 ноября.

По словам Крикалева, женщины имеют такие же шансы стать космонавтами, как и мужчины.

"К сожалению, девушек у нас немного, сейчас одна девушка в нашем отряде. Это средняя статистика. В прошлом наборе у европейцев из семи человек девушка тоже была одна", — сказал Крикалев.

Космонавт добавил, что, по словам его коллеги из европейского центра, который проводил отбор, никакой дискриминации нет.

"Он говорил, что соотношение один к семи у них было с самого начала отбора, из тысяч, сотен. Среди девушек меньше желающих. Но те, кто приходит, имеют те же шансы", — отметил Крикалев.

По мнению космонавта, в отряде никогда не стремились выровнять количество мужчин и женщин.

Ранее, в апреле, директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов предложил увеличить количество женщин в российском отряде космонавтов.

А глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в январе заявил, что в будущем госкорпорация рассмотрит возможность активнее привлекать женщин в отряды космонавтов.Кандидаток для этого будут выбирать из числа космических специалистов. По его словам, выбирать надо "не из десятков или сотен", а из десятков тысяч людей, чтобы найти самых талантливых.

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