Войти
Российская газета

Атомные подлодки устроили дуэль на учениях в Баренцевом море

522
0
0
Источник изображения: U.S. Military/Wikimedia.org

Две атомные подлодки "Нижний Новгород" и "Псков", приписанные к Северному флоту, на учениях в Баренцевом море устроили подводную дуэль.

Сначала - электронными пусками, а затем - практическими торпедами, не оснащенными боевой частью.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Он добавил, что экипажи в течение нескольких дней тренировались. Они искали субмарину "противника", скрытно за ней наблюдали, выполняли элементы маневрирования, выходя на атакующую позицию.

А чтобы подводники могли безопасно чувствовать себя на учениях, разница в коридорах глубин для субмарин составляла 50 метров.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Б-534 Нижний Новгород
Проекты
Военные учения
СФ
Похожие новости
08.11.2019
Российские атомные подлодки провели торпедную дуэль
04.11.2019
Российская подводная операция вызвала в Норвегии переполох
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
20.03.2013
Военнослужащие Подводных сил ВМФ России отмечают свой профессиональный праздник – День моряка-подводника
21.01.2013
ВМФ загружен по ватерлинию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.11 16:20
  • 18
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
  • 08.11 16:20
  • 26
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 08.11 16:19
  • 9
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 08.11 16:06
  • 10
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 08.11 16:04
  • 1
ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
  • 08.11 15:56
  • 23
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 08.11 15:45
  • 3
Электричество из космоса
  • 08.11 15:40
  • 2
Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"
  • 08.11 15:11
  • 2
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 08.11 15:05
  • 6
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 08.11 14:42
  • 1
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 08.11 14:29
  • 14
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 08.11 14:24
  • 38
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 08.11 13:58
  • 116
Машиностроение на грани исчезновения
  • 08.11 13:51
  • 2
На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей